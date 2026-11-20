Dark Silueta y Valkyria se consolidan en Japón
“Las Infernales”, Dark Silueta y Valkyria, destacan cómo el público japonés las va apoyando. A su vez, resaltan la experiencia en esta gira
Dark Silueta y Valkyria se encuentran de gira en Japón. Ambas están bajo el estandarte de “Las Infernales” del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y coinciden que poco a poco se van consolidando en la nación asiática, aunque al principio se quedaron sorprendidas por la falta de gritos del público.
“La primera lucha sí fue como de porque aquí no gritan, solo el ‘¡Uhhh! ¡Ah!’. O sea, al inicio se sentía raro, o sea como que necesitas esa mentada de ma… del público, pero después te vas adaptando un poquito y es algo diferente, pero es muy grato luchar para un público japonés”, mencionó Valkyria.
Aunado a este tema, Dark Silueta señaló que entre ellas mismas se gritaban para que, de alguna manera, sintieran el apoyo mutuo.
“Ella está en las acciones y estoy apoyándola, porque a veces, pues es que necesitamos ese grito, ese échale con h… o lo que sea, pero trato de gritarla-animarla, de que saque su mayor fua ahí arriba”, señaló.
Dark Silueta resaltó que algunos aficionados llevaron la bandera de México en la función pasada en el Korakuen Hall de Tokio, incluso les gritaron en español y empezaron a conectar palabras.
“¿De dónde son? De Guadalajara, paisanos. De repente nos etiquetaban fotos y son de México. Entonces ya ha habido un poquito más de gente mexicana. Los mismos japoneses en estas últimas funciones hemos sentido más el apoyo hacia Las Infernales, que a lo mejor al inicio dudaban o no nos conocían, pero ya estas últimas funciones han sido diferentes porque han recibido a Las Infernales de mejor manera”, destacó.
Para “La Reina de la Oscuridad” es su viaje número 14 en Japón, mientras que para “La Diosa de los muertos” es su primera ocasión.
“Para mí ha sido mi primera experiencia aquí en Japón, ha sido muy muy grata. Básicamente es algo completamente nuevo para mí, un país nuevo, una cultura nueva, el luchar con compañeras que, pues antes no había tenido la oportunidad, descubrir un nuevo estilo de lucha libre. Muy emocionada por seguir conociéndolo, las comidas, las comidas random que de pronto me encuentro y digo, a ver, ¿a qué sabe? Pero he estado muy feliz y muy emocionada de esta gira”, subrayó Valkyria.
A su vez, Dark Silueta resaltó la experiencia grata de estar en Japón por el aspecto cultural, deportivo y emocional.
“Cada gira es aprender algo nuevo, es conocer compañeras nuevas, trabajar con compañeras que no me había tocado trabajar o conocer en Japón, conocer una comida nueva. Para mí es muy grato y cada gira que estoy por acá, trato de aprovecharla al 100 por ciento”, declaró.