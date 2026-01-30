Marcelo Mayer no estará con México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. El infielder de los Medias Rojas de Boston quedó descartado para el torneo internacional por un tema médico-administrativo, ya que no cuenta con seguro que respalde su participación tras la cirugía a la que fue sometido en agosto pasado.

La ausencia no responde a una negativa personal ni a un cambio de postura del jugador. Mayer tenía la intención de representar a México, pero el antecedente médico terminó siendo determinante. El 19 de agosto fue intervenido quirúrgicamente de la muñeca derecha, una lesión que puso fin anticipado a su primera temporada en Grandes Ligas y que hoy condiciona cualquier actividad fuera del plan establecido por su organización.

A sus 23 años, el infielder nacido en California, pero de padres sonorenses, vivió en 2025 su debut en la gran carpa. Desde su primer juego, el 24 de mayo, Mayer acumuló 127 turnos al bat, en los que dejó un promedio de .228, con 4 cuadrangulares y 10 carreras producidas, números que marcaron el inicio de su proceso de adaptación al máximo nivel.

Con el Clásico fuera del panorama inmediato, el enfoque de Mayer y de Boston está puesto en 2026, temporada en la que se perfila para tener un rol mucho más estable dentro del equipo. El mexicano-estadounidense apunta a ser una pieza regular en la alineación, aunque su posición exacta dentro del cuadro sigue abierta.

Todo dependerá de los movimientos que realicen los Medias Rojas en la parte final del mercado de agentes libres. Si el club incorpora a un segunda base, Mayer se perfila como opción en la antesala; si el refuerzo llega para la tercera base, el joven infielder tendría acción constante en la intermedia. Su versatilidad defensiva es parte central del proyecto.

Los números respaldan esa flexibilidad. De los 35 juegos que inició antes de la lesión, 28 fueron como tercera base y 7 como segunda, con resultados defensivos sólidos. En la antesala, cometió un solo error en 68 oportunidades, mostrando alcance y fortaleza de brazo. En la segunda base, aunque con una muestra menor, jugó sin errores en 29 oportunidades, algo notable para un pelotero que la mayor parte de su carrera se ha desempeñado como campocorto.

El 5 de febrero se destaparán los rosters

Mayer aparece como la primera baja de peso para el equipo mexicano. A su ausencia podría sumarse la de su compañero, el lanzador Patrick Sandoval, quien no tuvo acción la temporada pasada tras someterse a una operación.

Otros elementos que se mantienen en duda son el infielder Isaac Paredes y el lanzador Javier Assad, ambos luego de pasar buena parte de la campaña anterior en la lista de lesionados, situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico nacional.

En contraste, el catcher Alejandro Kirk, los infielders Luis y Ramón Urías, los jardineros Randy Arozarena y Jarren Duran, así como el lanzador Taijuan Walker, son algunos de los peloteros que ya confirmaron su presencia con México en el torneo.

El próximo jueves 5 de febrero se darán a conocer los rosters completos del Clásico Mundial de Beisbol. Hasta ahora, el único equipo que se ha adelantado de manera oficial es el vigente campeón Japón, mientras que Estados Unidos ya ha comenzado a revelar nombres de varias estrellas que estarán presentes.