Marcelo Flores entra en la convocatoria de Canadá y cierra su historia con México rumbo al Mundial 2026

La selección de Canadá anunció su lista de 26 futbolistas para la próxima ventana FIFA de marzo.

El equipo dirigido por Jesse Marsch enfrentará a Islandia y Túnez en partidos amistosos en Toronto.

La convocatoria incluye por primera vez a Marcelo Flores, mediocampista de Tigres.

Canadá jugará ante Islandia el 28 de marzo en el BMO Field. El segundo partido será el 31 de marzo frente a Túnez en el mismo escenario.

Ambos encuentros forman parte de una serie internacional que también incluye a Haití como rival alterno en la fecha.

La concentración representa una de las últimas oportunidades del equipo canadiense de jugar como local antes del Mundial de 2026.

El calendario continuará en junio con partidos ante Uzbekistán en Edmonton y contra Irlanda en Montreal.

Termina su etapa con México

La presencia de Flores marca un punto de quiebre en su carrera internacional. El futbolista, nacido en Canadá y de padre mexicano, completó el cambio de asociación avalado por la FIFA. La actualización en la plataforma del organismo cerró la puerta a una posible vuelta con México.

Flores había sido parte de procesos juveniles con la Selección Mexicana. Participó en torneos como la Revelations Cup 2021 y fue considerado como una de las promesas del Tri.

A pesar de que se esperaba su presencia en una concentración no oficial durante enero, el volante se retiró debido a incertidumbres legales sobre su elegibilidad.

La resolución de la FIFA en su plataforma de cambio de asociación cierra definitivamente la puerta a cualquier posibilidad de verlo nuevamente con el uniforme verde.

En la presente temporada de la Liga MX, Flores ha ganado protagonismo con Tigres que dirige Guido Pizarro.

El atacante suma 452 minutos distribuidos en siete encuentros, logrando marcar tres goles que lo mantienen como una pieza de recambio constante en el esquema regio.

Su perfil técnico destaca por la velocidad en conducción y una capacidad asociativa que Jesse Marsch considera vital para la dinámica de su mediocampo.

Junto a Flores, la lista de mediocampistas incluye nombres consolidados como Tajon Buchanan del Villarreal y Jonathan Osorio del Toronto FC.

También destacan las incorporaciones de Ismaël Koné del Sassuolo italiano y Ali Ahmed, quien milita actualmente en el Norwich City de Inglaterra.

La prensa local en Toronto ha recibido la noticia con optimismo, viendo en Flores al "un gran refuerzo" que puede aportar el desequilibrio necesario en el último tercio.

El debut de Marcelo Flores con la selección mayor de Canadá marcará el inicio de su carrera internacional oficial bajo las regulaciones de competencia de la FIFA.