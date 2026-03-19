Sheinbaum confirma invitación al rey de España para el Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se envió una invitación al rey de España, Felipe VI, para que venga al Mundial de 2026, cuya inauguración será el próximo 11 de junio en el renovado Estadio Azteca, como ayer adelantaron medios españoles.

En su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la invitación al rey de España luego de que éste reconociera por primera vez que hubo "muchos abusos" durante la Conquista española en América, incluyendo México y motivo por el que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado que pidiera perdón.

Al respecto, la presidenta Sheinbaum confirmó que el rey de España sí recibió una invitación para venir al Mundial que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá, y explicó que ésta no la envió ella, sino que fue la coordinadora del gobierno federal con la FIFA, Gabriela Cuevas.

"Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo la invitación para que vinieran al Mundial y ahí estaba España, pero son con todos los países con los que México tiene relación", comentó Sheinbaum.

México invita a rey de España al Mundial

El rey de España, Felipe VI, recibió una invitación de México para asistir al partido inaugural del Mundial del próximo 11 de junio de 2026. Fue a través de una carta fechada el 3 de febrero, pero que fue recibida el pasado 24 de febrero que se hizo la invitación al monarca y que hasta este mes se dio a conocer por parte de la Casa Real Española.

En la invitación se plantea que esta justa deportiva es una oportunidad para destacar la relación entre México y España y cuyas relaciones diplomáticas se enfriaron en 2019 luego de que no hubiera respuesta a la carta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al monarca y en la que lo exhortaba a pedir perdón por todos los abusos cometidos durante la Conquista, lo que llevó a que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum no lo invitara a su toma de posesión.

"Constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”, se indica en la carta de invitación al rey de España.

La invitación fue bien recibida por la Casa Real “en el marco de la relación fraternal de amistad entre los dos países”.

Sheinbaum reconoce gesto de acercamiento del rey de España

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió con agrado y vio como un "gesto de acercamiento" que el rey de España, Felipe VI, haya reconocido que sí hubo abusos durante la Conquista española de América y aunque su declaración fue breve, lo consideró como un avance.

“Es un acercamiento del rey, que reconocemos, porque a diferencia de hace años ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones", dijo la presidenta desde su conferencia del martes.

La presidenta dijo que el primer gesto del rey Felipe VI fue haber acudido a la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena y que durante esa visita haya reconocido los abusos durante el pasado colonial de España.

"Primero el gesto de ir a la exposición de las mujeres indígenas envió México a España. Y después su declaración, puede uno decir bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles", dijo la presidenta.

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