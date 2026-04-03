Marcel Ruiz volverá en tiempo récord pese a ruptura de ligamento cruzado

Marcel Ruiz se mantiene con una ruptura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha, sin embargo, el mediocampista estaría regresando a las canchas en 2-3 semanas, permitiéndole disputar los últimos compromisos de Liga MX y soñar con su lugar en el Mundial 2026.

Fue el pasado 11 de marzo cuando Marcel Ruiz cayó en la cancha del Snapdragon Stadium y abandonó el terreno de juego cuando los Diablos enfrentaban a San Diego FC en Concachampions, ocasionando la reacción inmediata del mediocampista, quien se estremecía la cabeza y tapaba su rostro al retirarse en camilla.

Marcel Ruiz podría salir de Toluca tras el verano con rumbo a Europa. Mexsport

Una vez realizados los exámenes médicos, se confirmó que Marcel Ruiz sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado de su rodilla derecha que lo alejaba -en primera instancia- de manera definitiva del Mundial 2026.

Los compromisos transcurrieron, Marcel Ruiz y su entorno se mantuvieron en silencio y -finalmente- se reveló que el tratamiento que podría estar recibiendo el mediocampista mexicano sería alternativo a la operación, manteniendo así el sueño de regresar mucho antes de lo planeado a las canchas y ser parte del Tri para el Mundial 2026.

Su rodilla está estable y no tiene ningún movimiento. Continuará con su proceso de rehabilitación. El enfoque es el fortalecimiento de la parte afectada. En un periodo de 2 a 3 semanas, dependiendo de cómo reaccione su cuerpo, se tomará la decisión de si se opera o no”, declaró Paco Arredondo en redes sociales.

En caso de operarse, Marcel Ruiz se olvidará por completo de poder disputar el Mundial 2026, sin embargo, en caso de no entrar al quirófano, podrá volver a los entrenamientos con Toluca, ponerse a disposición de Antonio Mohamed e intentar convencer a Javier Aguirre de cara a semanas de revelar la lista definitiva de jugadores que representará a México el siguiente verano.

BFG