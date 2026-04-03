VIDEO: “¿A dónde vas, güey?”… Medrano corrige en vivo a Carlos Guerrero

El empate entre Puebla y Juárez dejó un momento inesperado fuera de la cancha, cuando un error en plena transmisión de TV Azteca provocó una escena que rápidamente se volvió viral durante la jornada 13 de la Liga MX.

Cuando el partido parecía entrar en su desenlace, la cámara se fue con el árbitro y todo indicaba que el encuentro había terminado. Fue entonces cuando Carlos Guerrero se despidió de la audiencia dando por cerrado el encuentro.

“Acá terminó ya por fin el encuentro, uno a uno, señoras y señores”, dijo el narrador, convencido de que ya no quedaba más por jugar.

Sin embargo, la realidad era otra. El partido no había terminado, y en ese instante apareció la reacción que cambió todo.

“No ha acabado, güey… espérate, no ha acabado”, lanzó David Medrano, evidenciando en vivo la confusión en cabina.

El momento tomó un tono todavía más llamativo cuando, en medio de la presión por cambiar de transmisión, Medrano explicó la lógica de producción, que ya había colocado los créditos finalespara enlazar lo más rápido posible al segundo juego de la doble cartelera, que ya estaba en marcha entre Necaxa y Mazatlán.

“Para caer al otro partido ya rápido… la gente mete legales”, explicó Medrano, dejando ver que el enlace hacia el otro juego ya estaba corriendo.

Mientras tanto, en la cancha, el partido continuaba con un centro al área que tomó por sorpresa a todos, incluidos los propios narradores, quienes tuvieron que retomar la acción de inmediato tras el intento de despedida anticipada.

El episodio dejó en evidencia lo complicado que puede ser manejar una doble transmisión en vivo, especialmente cuando los tiempos no coinciden y la producción intenta adelantarse al siguiente encuentro.

Al final, el Puebla 1-1 Juárez terminó empatado, pero más allá del resultado, lo que se llevó los reflectores fue este momento espontáneo protagonizado por Carlos Guerrero y David Medrano, que mostró el lado más humano y divertido de una transmisión en directo.