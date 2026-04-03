Santos apuesta por Pineda en plena crisis

Santos Laguna tomó una decisión que refleja más urgencia que continuidad. En medio de uno de sus peores momentos recientes, el club eligió a Gonzalo Pineda como su nuevo director deportivo, en un movimiento que apunta directamente a reordenar el proyecto tras meses de resultados adversos.

La institución lagunera confirmó la llegada del exentrenador mexicano luego de la salida de Braulio Rodríguez, quien fue cesado el pasado 17 de febrero, dejando vacante una posición clave en la estructura. A partir de ahí, Grupo Orlegi optó por un perfil conocido, priorizando la confianza interna por encima de la experiencia en el cargo, ya que será la primera vez que Pineda asuma funciones como directivo.

La elección no es menor. Santos Laguna atraviesa una crisis deportiva profunda: el equipo es último lugar de la tabla general tras 12 jornadas del Clausura 2026, y de mantenerse en esa posición, firmaría su tercer fondo de clasificación en los últimos cuatro torneos, una estadística que evidencia el deterioro del proyecto.

Además, el club no aparece en la Liguilla desde el Apertura 2022, cuando fue eliminado en Cuartos de Final por Toluca, lo que ha encendido las alarmas en la dirigencia. Bajo ese contexto, la designación de Gonzalo Pineda no responde únicamente a su perfil, sino a la necesidad de un cambio estructural inmediato.

El movimiento también tiene un trasfondo claro: la relación directa con Grupo Orlegi, misma que se construyó durante su paso por los Atlas, donde, pese a no cumplir con las expectativas en resultados, dejó una buena impresión en el manejo del vestidor y la comunicación interna. Esa confianza terminó siendo determinante para su llegada a Torreón.

Sin embargo, la apuesta no deja de generar cuestionamientos. En los banquillos, Pineda tuvo un recorrido irregular. Tras iniciar como auxiliar en Seattle Sounders FC y dirigir a Atlanta United, donde alcanzó dos clasificaciones a playoffs, su paso por los Atlas en 2025 fue breve y con números discretos: 5 victorias, 7 empates y 12 derrotas en 24 partidos.

Ahora, el reto es distinto y más complejo. Desde la dirección deportiva, deberá tomar decisiones clave en la conformación del plantel, la elección de cuerpo técnico y la planificación a mediano plazo, en un club que necesita recuperar identidad y resultados.

Más allá del nombre, la decisión de Santos Laguna expone el momento que vive la institución: un equipo urgido de rumbo, que apuesta por alguien de casa para intentar corregir el camino. El margen de error es mínimo y el tiempo, cada vez más corto.