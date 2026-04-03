Trump aprieta al futbol americano universitario con una orden que prohibe tantas ventanas de transferencias

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para intervenir en el funcionamiento del deporte universitario en Estados Unidos. El documento apunta a reglas de elegibilidad, transferencias y control de costos en un sistema que en los últimos años modificó su estructura económica.

La medida se presentó horas antes del arranque de la Final Four femenina, uno de los torneos centrales del calendario universitario. El texto instruye a agencias federales a vigilar el cumplimiento de nuevas normas y plantea sanciones para las instituciones que no se ajusten.

Amenaza con recortar apoyos federales

El eje de presión es financiero. La orden contempla evaluar si las universidades que incumplan pueden quedar fuera de subvenciones y contratos federales. Elegibilidad, transferencias y control económico

La propuesta establece lineamientos concretos. Se plantea un periodo de elegibilidad de cinco años y límites en el uso del portal de transferencias. Los atletas podrían cambiar de institución una vez, con una segunda opción disponible tras completar un título universitario.

El planteamiento busca reducir la movilidad constante que caracteriza al sistema actual y que en el futbol americano ha llevado al sufrimiento de muchos programas.

En los últimos años, los jugadores han obtenido libertad para transferirse con mayor frecuencia y acceder a ingresos que superan los 20 millones de dólares anuales en algunos programas.

El cambio responde al nuevo escenario económico tras acuerdos recientes que transformaron el modelo amateur. Uno de ellos, por 2,800 millones de dólares, redefinió la relación entre universidades y atletas.

Presión federal como herramienta

La orden incluye un llamado directo al Departamento de Educación de Estados Unidos, a la Comisión Federal de Comercio y a la oficina del fiscal general para revisar el cumplimiento normativo.

El enfoque replica estrategias utilizadas en otros ámbitos universitarios. La administración ha condicionado financiamiento federal a cambios en políticas internas relacionadas con distintos temas institucionales.

El deporte universitario aparece ahora dentro de ese esquema. La posibilidad de perder recursos públicos coloca a las universidades en un escenario de ajuste. Un sistema fragmentado

El alcance de la medida se enfrenta a una estructura compleja. La NCAA, la Comisión de Deportes Universitarios, las principales conferencias y cientos de instituciones participan en la toma de decisiones.

Esa fragmentación ha frenado avances legislativos. El Congreso mantiene estancada la discusión desde hace más de un año.

El presidente de la NCAA, Charlie Baker, reconoció la necesidad de intervención legislativa.

Es bastante claro que necesitamos la intervención del Congreso para concretar varias de estas cuestiones”.

El comisionado de la ACC, Jim Phillips, respaldó la iniciativa.

Sigue existiendo un impulso significativo para preservar las oportunidades atléticas y académicas para la próxima generación de estudiantes-atletas”. Contexto financiero y próximos pasos

El nuevo marco aparece en un entorno de presión económica. Universidades como Penn State y Florida State enfrentan deudas significativas.

La orden firmada es la segunda intervención federal en menos de un año. La anterior se emitió en julio.

El proceso anticipa litigios. El propio presidente señaló que cualquier cambio en el sistema podría derivar en disputas legales.

El deporte universitario entra en una fase de revisión estructural. La aplicación de las nuevas reglas dependerá de la coordinación entre agencias, universidades y organismos rectores.