Erik Lira acapara el reflector de 4 equipos en Europa

Erik Lira se ha convertido en un bastión de Cruz Azul y en una de las opciones más confiables de Javier Aguirre en la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, robando reflectores y despertando el interés de 4 equipos en Europa; en cada uno de ellos, ya existió presencia azteca.

El mediocampista próximo a cumplir 26 años es uno de los futbolistas de jerarquía de Cruz Azul, por lo tanto, la cantidad de minutos y su buen funcionamiento lo han llevado a la Selección Mexicana, sitio en el que aprovechó la lesión de Edson Álvarez para adueñarse de la contención.

Erik Lira cuenta con contrato con Cruz Azul hasta el 30 de junio de 2029. Mexsport

Ekrem Konur, experto en transferencias internacionales, fue quien reveló que 4 equipos estarían interesados en hacerse de los servicios de Erik Lira en la próxima ventana de transferencias, misma que se abrirá durante el verano.

Las 'novias' de Erik Lira

La peculiaridad de Benfica, Valencia, Feyenoord y Sevilla es que en cada uno de ellos ya militaron mexicanos, siendo Andrés Guardado y Santiago Gimenez quienes obtuvieron mejores resultados y contaron con un cariño de la afición que, tras su salida de la institución, los recuerda.

Benfica (Portugal) / Raúl Jiménez y Kikín Fonseca.

Valencia (España) / Andrés Guardado y Luis Flores.

Feyenoord (Países Bajos) / Santiago Gimenez y Stephano Carrillo.

Sevilla (España) / Chicharito Hernández, Tecatito Corona, Miguel Layún y Gerardo Torrado.

De estos clubes, únicamente Benfica y Feyenoord se mantienen en la contienda por puestos a sitios europeos y competir en Champions League, Europa League o Conference League en la temporada 2026-27.

El contrato de Erik Lira con Cruz Azul termina hasta junio de 2029, con un valor de mercado de 12 millones de euros, cantidad que podría llegar a entorpecer las negociaciones si La Máquina no cede.

BFG