Manuel Negrete iba a ganar la millonada, pero prefirió jugar con Pumas

Los Pumas han tenido un sin fin de ídolos a lo largo de su historia y uno de ellos ha sido Manuel Negrete, quien hoy ha revelado que, previo a su debut con los Universitarios, otro equipo le ofreció más dinero, algo que él rechazo.

Para el programa ‘De la que Pica’ que conduce Javetas y es transmitido por Imagen Televisión, el histórico exjugador mexicano reveló un gran secreto sobre su debut en primera división.

Manuel Negrete durante su etapa como jugador en Pumas Mexsport

Club de segunda división le ofreció más dinero a Negrete, pero él prefirió a Pumas

En sus inicios, Manuel Negrete jugaba en clubes de la segunda división en México y tenía todo encaminado para seguir con ese proceso, donde además, iba a ganar buen dinero.

"Yo jugaba en el Inter de Acapulco en segunda división y de ahí me vine para me iba a contratar otro equipo de la misma segunda división, Me iban a pagar 100 veces más, como 12 mil o 14 mil pesos, no estaba mal”, comentó.

Negrete reveló que ese ese club, en aquel entonces, era el Zamora, y ya tenía todo apalabrado, sin embargo, todo cambió cuando llegaron con una propuesta para probarse para Pumas.

"Un día en la mañana viene un padre, el padrecito era el directivo y le digo ‘Negociamos lo que usted me diga, pero págueme bien’. Yo dije mañana me voy allá a Zamora y allá quedó, pero en la tarde llega un hermano de mi cuñado, Rafael Juárez, y me dice: ‘Mañana tienes que presentarte en Pumas”, mencionó.

Manuel siguió contando cómo fue ese momento: “Le digo, ‘Oye, güey, pero acabo de apalabrarme con un equipo de segunda división y me va a pagar tanto”. Fue ahí cuando Negrete comenzó a pensar la situación y decidió ir a Pumas.

Yo dije, mañana me voy con mis Pumas, dejo de ganar 12 mil-14 mil pesos y me voy a la prueba”, refirió.

Después de las pruebas, Negrete contó que lo citaron al día siguiente para presentarse y jugar con Pumas, solamente que ahí su sueldo fue mucho menor.

A la semana me contratan. Me pagaban 1500 pesos al mes y después me subieron a 3 mil. Ya no supe del padre, fue una decisión de un momento”, comentó.

¿Pumas frenó la carrera de Manuel Negrete en Europa?

Manuel Negrete fue uno de los grandes jugadores mexicanos, sin embargo, su carrera en Europa no fue la mejor y en ‘De la que Pica’ reveló cuál pudo haber sido el motivo.

“Viene el Mundial, nos va bien y en mi caso, hay un interés de parte de clubes de Europa. Primero me decían que el Atlético de Madrid y luego del Sporting de Lisboa y al final fui a Portugal”, refirió.

Aunque jugaba bien y anotaba muchos goles, el equipo no lo metía a jugar, hasta que después se enteró que fue Pumas quien lo regresó a México.

“No me regresé, me regresaron. Pumas me vendió por un millón de dólares porque anoté un gol en el Mundial, pero el Sporting dice ‘Te voy a dar 500’ y como Pumas tenía mala experiencia de haber vendido barato y aunque el Sporting dijo ‘Te doy tanto’, me dijeron que me tenía que regresar porque no querían pagar”, finalizó.