Manchester City vence al Arsenal y conquista el título de la Carabao Cup

El majestuoso estadio de Wembley atestiguó una batalla épica donde el Manchester City impuso condiciones de principio a fin para coronarse campeón absoluto de la Carabao Cup. Con un contundente marcador de 2-0, la escuadra ciudadana conquistó su primer trofeo de la temporada y asestó un golpe letal a las aspiraciones del Arsenal, equipo que soñaba despierto con alcanzar un histórico póker de títulos en el futbol de Inglaterra. A pesar de este doloroso e inesperado tropiezo en la gran final, los dirigidos por Mikel Arteta mantienen el liderato general en la Premier League y continúan con vida tanto en la exigente FA Cup como en la Champions League.

Erling Haaland driblando a Martín Zubimendi. REUTERS

UN ERROR DE KEPA Y EL DOBLETE DE NICO O'REILLY QUE DEFINIÓ LA FINAL

Después de un primer tiempo lleno de extremo nerviosismo donde el arco se mantuvo en cero para ambas escuadras, la parte complementaria trajo consigo la explosión total de emociones. El arquero Kepa Arrizabalaga vivió una auténtica pesadilla que cambió el rumbo del partido de forma drástica. El descontrol del guardameta español resultó tan evidente que apenas en el minuto 50 se ganó una amonestación por salir a destiempo y derribar a Jeremy Doku. Nueve minutos después, llegó la tragedia: Kepa cometió un grave error al dejar resbalar el esférico tras un centro de rutina. El atacante Nico O Reilly aprovechó el enorme regalo, mostró su instinto goleador y mandó a guardar la pelota para inaugurar el marcador.

Nico O'Reilly cabeceando a la portería. REUTERS

La desconcentración castigó duramente al cuadro londinense, que apenas asimilaba el primer golpe cuando recibió la segunda y definitiva estocada. Solo cuatro minutos después, en el 63, el mismo Nico O Reilly firmó su majestuoso doblete tras conectar un sólido remate de cabeza proveniente de un centro milimétrico de Matheus Nunes, sepultando así las esperanzas de cualquier remontada.

TRAFFORD SE VISTE DE HÉROE Y ARSENAL PERDONA EN WEMBLEY

El camino hacia la victoria ciudadana no resultó nada sencillo desde el inicio. En el amanecer del encuentro, el portero James Trafford demostró unos reflejos felinos al lucirse con una espectacular triple atajada apenas en el minuto seis, ahogando el grito de gol de la ferviente afición londinense. Antes del descanso, la tensión subió al límite. Jugadores como Piero Hincapie intentaron hacer daño con remates aéreos a pase de Bukayo Saka, pero sin éxito. Por su parte, la ofensiva celeste, comandada por el temible Erling Haaland y el desequilibrante Antoine Semenyo, asedió constantemente el área rival, obligando al central William Saliba a multiplicarse en el fondo.

Nico O'Reilly corriendo a celebrar su doblete. REUTERS

Con el marcador en contra durante la recta final del cotejo, el Arsenal adelantó líneas de forma desesperada. Hombres como Declan Rice empujaron desde el mediocampo, mientras que Calafiori generó peligro constante con disparos lejanos. La oportunidad más clara para descontar llegó en el minuto 87, cuando Gabriel Jesús conectó un cabezazo tremendo que terminó estrellándose violentamente contra el travesaño. En los instantes finales, Jeremy Doku perdonó el tercero con un tiro desviado, pero el silbatazo final desató la euforia total. El Manchester City levantó la copa y reafirmó su poderío en el futbol británico.