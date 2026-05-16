¿El nocaut más rápido y sucio de la historia? El brutal golpe que podría romper un récord mundial en el boxeo

El boxeo de peso pesado suele medirse en toneladas de presión y rounds de desgaste, pero la noche del viernes en Mannheim, todo el deporte se redujo a un segundo y a un debate ético que ya recorre el mundo. Un brutal gancho de izquierda, lanzado en el instante mismo en que sonó la campana, provocó uno de los nocauts más rápidos de los que se tenga registro y encendió una enorme controversia sobre los límites de la deportividad.

El gigante alemán Viktor Jurk, de 26 años, fulminó de forma instantánea al colombiano Edwin Castillo, de 23, en el combate que abría la cartelera de peso pesado previa al choque estelar entre Karen Chukhadzhian y Paddy Donovan.

El cronómetro apenas había comenzado a correr cuando el impacto mandó a Castillo de espaldas a la lona de forma dramática. "¡Increíble!", exclamó Adam Smith, el experimentado comentarista de la cadena DAZN, durante la transmisión en vivo. "No entiendo por qué el réferi sigue contando. Esto se acabó en cuestión de segundos".

Hasta la mañana de este sábado, las autoridades locales no habían anunciado la hora oficial del combate, pero en las oficinas de las comisiones de boxeo ya se analiza si el impacto pudo haber quebrado el legendario récord mundial de Jimmy Thunder, quien en 1997 durmió a Crawford Grimsley en tan solo 1.5 segundos.

Entre la viveza y la infamia

Más allá de la frialdad de los números y la posibilidad de una marca histórica, el desenlace dejó un sabor amargo en el SAP Arena. La repetición en cámara lenta desnudó el origen del golpe: mientras Castillo avanzaba con el brazo extendido en lo que parecía ser el tradicional gesto de chocar los guantes, un código de respeto antes de liberar la violencia, Jurk ignoró la cortesía y soltó un bombazo directo a la mandíbula de su oponente.

El debate encendió las redes sociales de inmediato.

Intentaba tocar los guantes y recibió un puñetazo por sorpresa”, señaló un aficionado en la plataforma X, mientras que otros acusaron directamente al invicto alemán de haber tendido una trampa deliberada para aprovechar la vulnerabilidad de su rival.

Sin embargo, las opiniones están divididas. Un sector de los analistas y fanáticos descargó la responsabilidad sobre la esquina del colombiano, argumentando que en el profesionalismo la guardia alta es una obligación desde el primer segundo.

Bajó la guardia y se movió lento. Estás en un ring de boxeo, no en un entrenamiento”, sentenció otro usuario.

Mientras Castillo permanecía inmóvil sobre la lona recibiendo atención médica tras el espeluznante impacto, Jurk caminó de regreso a su esquina con total estoicismo, ajeno al abucheo de una parte de la grada. Algunas voces aisladas en el recinto sugirieron una caída simulada por la forma en que el sudamericano amortiguó el cuerpo al descender, pero las asistencias médicas descartaron cualquier irregularidad y confirmaron la brutalidad del nocaut.