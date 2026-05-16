El Manchester City conquista la FA Cup: Un chispazo mágico de Antoine Semenyo tritura al Chelsea

Manchester City encontró la gloria en Wembley con un movimiento que parecía más propio de una exhibición callejera que de una final de la FA Cup.

Un tacón. Un segundo de intuición. Un gol imposible.

Eso separó al City del Chelsea en una final áspera, cerrada y por momentos incómoda que terminó resolviéndose gracias a la creatividad de Antoine Semenyo, autor del tanto que entregó al equipo de Pep Guardiola su octava Copa FA y otro capítulo dentro de una era que ya ocupa espacio entre las más dominantes del futbol inglés.

El City ganó 1-0 en Wembley Stadium y mantuvo vivo el sueño de conquistar un triplete doméstico. Ya levantó la Copa de la Liga inglesa y todavía persigue a Arsenal en la carrera por la Premier League, donde se encuentra apenas dos puntos detrás con dos jornadas restantes.

El Manchester City mantiene esperanza del triplete. REUTERS

El gol que decidió Wembley

La final necesitó 72 minutos para despertar.

Hasta entonces, el partido había sido una batalla táctica sofocada por la tensión. Chelsea logró competir físicamente, cerró espacios y empujó al City hacia una circulación lenta y horizontal. El equipo londinense incluso reclamó un posible penalti tras una acción defensiva de Abdukodir Khusanov.

Pero el encuentro carecía de claridad ofensiva.

Entonces apareció Semenyo.

La jugada nació desde la izquierda con un servicio de Erling Haaland hacia el centro del área. El delantero del City atacó el espacio y, cuando parecía que la pelota quedaba ligeramente atrás, improvisó un recurso extraordinario.

Con un toque de talón, apenas desviando la trayectoria, Semenyo mandó la pelota pegada al poste lejano, imposible para el arquero Robert Sánchez.

Durante unos segundos Wembley quedó suspendido entre incredulidad y ruido.

Después llegó la explosión celeste.

Fue uno de esos goles que cambian inmediatamente la textura de una final. El partido dejó de ser una disputa incómoda y se convirtió en otra celebración para el equipo que domina Inglaterra desde hace casi una década. Guardiola sigue acumulando trofeos

El título representó el trofeo número 17 de Guardiola desde su llegada al Manchester City hace 10 años y el 35 de su carrera como entrenador.

Con esta conquista, City alcanzó su octava FA Cup y empató a Chelsea, Liverpool FC y Tottenham Hotspur FC como los terceros clubes más ganadores en la historia del torneo.

Se despide Silva y Stones del City

Bernardo Silva y John Stones, dos futbolistas que dejarán el club este verano, levantaron juntos el trofeo frente a la grada del City. Ambos cerrarán su etapa en Manchester con 17 títulos importantes en nueve temporadas, una colección que se amplía a 20 si se consideran las Community Shield.

Guardiola observaba todo con una sonrisa amplia mientras caminaba hacia el podio junto a Bernardo. Su relación futbolística se convirtió en una de las sociedades más exitosas y duraderas de la era Premier League. Chelsea vuelve a quedarse vacío

Para Chelsea, la derrota profundizó otra temporada marcada por frustración e inestabilidad.

Hace apenas un año el club celebraba el título del Mundial de Clubes. Ahora terminará la campaña sin trofeos y nuevamente atrapado en preguntas sobre identidad, estructura y reconstrucción.