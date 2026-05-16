Desciende el St. Pauli, el club alemán amado por fans del rock y ska en México

El sonido de las guitarras distorsionadas y los metales del ska hoy tienen un eco de tristeza en el distrito de Altona y en los barrios de la Ciudad de México. El St. Pauli, uno de los clubs de futbol más contraculturales del planeta y una auténtica religión para miles de aficionados al rock urbano en territorio mexicano, consumó este sábado su descenso automático a la segunda división alemana tras caer 3-1 en su propio patio ante el Wolfsburg, durante una dramática jornada de cierre en el balompié alemán.

El Millerntor-Stadion, un espacio donde las banderas de la calavera y las consignas sociales pesan más que los trofeos en las vitrinas, se convirtió en el epicentro de un naufragio deportivo. El St. Pauli llegó a la última fecha de la temporada obligado a ganar en una auténtica final por la supervivencia, pero el orden táctico del conjunto dirigido por Dieter Hecking apagó la fiesta rebelde con una efectividad implacable.

La derrota no sólo condenó al equipo pirata al sótano de la tabla general junto al Heidenheim, sino que rompió un idilio que cruzaba el Atlántico. En México, el St. Pauli posee una base de seguidores atípica para un club de perfil modesto en Europa. Su arraigo creció de la mano de la escena del rock y el ska nacional, con agrupaciones emblemáticas como Panteón Rococó adoptando sus colores e ideales de izquierda, antirracistas y antifascistas como un sello de identidad compartida.

El St. Pauli se despidió de la primera división alemana REUTERS

Una batalla que se escapó entre los dedos

El nerviosismo en las tribunas se transformó rápidamente en frustración. El Wolfsburg, consciente de que un descalabro significaba el mismo destino infernal, golpeó en los momentos idóneos para silenciar los cánticos de la grada local. Pese a los intentos volcados al frente y el empuje de una afición que nunca dejó de cobijar a los suyos, los errores en la retaguardia sentenciaron el 3-1 definitivo que salvó momentáneamente a los visitantes, enviándolos a jugar la promoción contra el tercer lugar de la división de plata.

El Heidenheim, que arrancó el sábado con las mismas unidades en la quema del descenso, tampoco pudo obrar el milagro y selló su boleto al circuito inferior al caer 2-0 frente al Mainz, dejando la parte baja de la clasificación definida sin necesidad de milagros.

Bayern cierra año histórico

En la otra cara de la moneda, la jornada de cierre sirvió para coronar el año histórico del Bayern de Múnich, que trituró 5-1 al Colonia para alcanzar la astronómica cifra de 122 goles en la campaña, impulsado por un hat-trick de Harry Kane. Asimismo, el Stuttgart amarró el último boleto disponible para la Liga de Campeones tras rescatar un empate 2-2 ante el Eintracht Frankfurt, dejando al Hoffenheim y al Bayer Leverkusen con premios de consolación en la Europa League y la Conference League, respectivamente.

El Bayern terminó con 122 goles a favor en la Bundesliga.. AFP

Para el St. Pauli, las luces de la máxima categoría se apagan demasiado pronto. El equipo de la calavera regresa al fango de la segunda división, pero en los callejones de Hamburgo y en las tocadas de ska en la capital mexicana, la fidelidad a los colores café y blanco promete mantenerse intacta, demostrando que el descenso es solo una raya más al tigre para un club que sabe lo que es resistir.