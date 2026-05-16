Pato O'Ward: Lluvia retrasa inicio de la calificación sabatina de la Indy 500

El inicio de la calificación de la edición 110 de las “500 Millas de Indianápolis”, en la cual participa el mexicano Pato O’Ward, está retrasado a causa de la lluvia.

Desde las primeras horas de la mañana de este sábado apareció una precipitación en el área del autódromo de Indianápolis, la cual dio pie a una tormenta persistente que obligó a cancelar una hora designada para entrenamiento.

La sesión estaba pactada para comenzar a las 9:00 AM (Tiempo del Centro de México), momento en el que todavía seguía lloviendo. Pese a que se detuvo minutos después, existe una posibilidad de hasta 70 por ciento para que la lluvia regrese, siendo acompañada por tormentas eléctricas.

La puesta de sol será a las 18:54 hrs (Hora México). Si la sesión logra arrancar en algún punto del día y, para el momento en el que se determine el final de la actividad, los 33 pilotos no han podido salir a pista, entonces todos los tiempos que se hayan podido registrar se anularán, por lo que todos deberán volver a calificar durante el domingo.

IndyCar estará comunicando los pasos a seguir para el resto del día, dependiendo del desarrollo del clima.

Pato O'Ward tenía el turno 18 para salir a calificar IndyCar

Pato O’Ward, quien calificó en tercer lugar el año pasado y ayer mostró velocidad para pelear en las primeras filas de salida, tiene el turno 18 de calificación, por lo que originalmente estaba pactado para salir a pista entre las 10:30 y las 11 AM (Hora México).

La actividad de las calificaciones de la Indy 500 se ven en México en exclusiva por Disney Plus.