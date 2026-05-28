Tragedia en el deporte: Muere piloto en la Isla de Man, la carrera más peligrosa del mundo

La mítica y peligrosa competencia de la Isla de Man se ha teñido de luto este jueves. La organización de la competencia, donde las motocicletas corren en medio de casas, con apenas algunas barreras de protección a más de 300 km/h anunciaron el fallecimiento del piloto británico Daniel Ingham, de 33 años, originario de Melton Mowbray.

El trágico accidente en la Isla de Man ocurrió el día de ayer por la tarde durante la primera vuelta de la tercera sesión de clasificación de la edición 2026.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el evento, el fatal percance se suscitó exactamente en la zona conocida como Doran’s Bend. Aunque este año marcaba el debut oficial de Ingham en la categoría principal del TT, el competidor era un veterano del circuito; contaba con una década de experiencia en el exigente trazado de la montaña donde competía desde 2016 en el Manx Grand Prix, justa en la que cosechó múltiples podios y donde tocó la gloria al ganar el prestigioso Senior MGP en 2024.

Ante este lamentable suceso, la organización del TT de la Isla de Man extendió sus más profundas condolencias a su esposa, Helayna, a sus hijos Joey y Phoebe, así como al resto de su familia, amigos y miembros de su equipo de competencia.

Cancelación de Sidecars por seguridad

El deceso de Ingham, sumado a un fuerte incidente previo que involucró directamente a un equipo de Sidecars durante esa misma accidentada tercera sesión de prácticas, obligó a la dirección de la carrera a realizar una exhaustiva revisión operativa y técnica de urgencia.

Como consecuencia directa de esta evaluación, y en conjunto con el promotor del evento, se tomó la determinación de suspender por completo la categoría de Sidecars por lo que resta de la edición 2026 del TT de la Isla de Man.

Los sidecar han sido cancelados en el evento de la Isla de Man Redes Sociales

Las autoridades enfatizaron que esta medida de precaución busca priorizar la integridad de los comisarios, aficionados y competidores.

Pilotos muertos en la Isla de Man

La carrera en la Isla de Man es considerada uno de los eventos de motociclismo más peligrosos del mundo debido a la naturaleza del circuito callejero para motocicletas.

En total han fallecido más de 250 pilotos. A ellos se suman comisarios y espectadores para un total de 270 personas en la historia de un evento que inició en 1911.