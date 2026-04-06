¿Milagro en el Bernabéu? Harry Kane desafía su lesión para enfrentar al Real Madrid

Parece que todo está listo en el Bayern Múnich para enfrentar al Real Madrid y una buena noticia ha surgido con la presencia de Harry Kane, quien formará parte de la expedición que aterrizará en la capital española para el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Kane ha vuelto a los entrenamientos, encendiendo la esperanza de un conjunto bávaro que depende, en gran medida, de su instinto goleador para enfrentar al cuadro español en el primer partido de esta ronda eliminatoria.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, ofreció un discurso de tranquilidad que parece haber disipado los nubarrones en el Allianz Arena: “Los fisioterapeutas están trabajando en ello. Él está constantemente en las instalaciones y recibiendo tratamiento. Creemos que todo saldrá bien”, afirmó el directivo.

La presencia de Kane no es un tema menor; con la impresionante cifra de 48 goles en lo que va de la temporada, el atacante de 32 años es el eje sobre el cual gira toda la ofensiva de Vincent Kompany.

"Incluso en silla de ruedas": El respaldo total del vestuario

Dentro del vestuario bávaro, nadie contempla un escenario sin su capitán. Joshua Kimmich fue contundente al expresar la jerarquía y el compromiso de su compañero: “Jugaría allí incluso en silla de ruedas. Espero que esté en forma y sobre el terreno de juego el martes”.

Por su parte, el técnico Kompany ha preferido confiar en la percepción del propio jugador, señalando que “su intuición le dice que lo conseguirá”.

Desde la acera de enfrente, el Real Madrid no subestima la posible recuperación del inglés. Álvaro Arbeloa, estratega merengue, reconoció la peligrosidad del rival y destacó que los alemanes “cuentan con un delantero extraordinario como Harry Kane”.

Incluso Vinícius Júnior se sumó a los elogios, advirtiendo sobre el reto que representa enfrentar a un goleador de su talla: “Es un goleador. Es un gran jugador. Juegue quien juegue, será complicado. Tendremos que estar bien preparados”.

El Bayern llega con una racha de 13 partidos invicto, contrastando con un Madrid que ha visto como el título de LaLiga se les ha escapado.

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