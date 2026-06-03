Chwalinska: La conmovedora historia de la tenista que venció a la depresión y es la reina de París

Mientras las principales portadas del mundo deportivo se centraban en la inesperada y caótica eliminación de Aryna Sabalenka, un auténtico cuento de hadas se abría paso en las canchas de Roland Garros 2026. La protagonista es Maja Chwalinska, una tenista polaca que hace apenas cinco años estuvo a punto de abandonar definitivamente el profesionalismo y que ahora se encuentra entre las cuatro mejores jugadoras del torneo más importante sobre arcilla.

La imagen actual resulta difícil de asimilar si se mira el pasado. En 2021, Chwalinska tomó la drástica decisión de alejarse del tenis para atender severos problemas de depresión y salud mental. Fue una etapa oscura en la que llegó a cuestionarse si tenía sentido continuar con su carrera, atrapada en una dolorosa batalla emocional agravada por las lesiones y la falta de resultados.

La polaca Maja Chwalinska vive un torneo de ensueño en Roland Garros. Reuters

Del abismo a la gloria: La Cenicienta de París

Sin embargo, el destino le tenía deparado un giro absoluto en la capital francesa. A sus 24 años, la polaca llegó a la arcilla parisina ubicada fuera del top 100 mundial y con la obligación de jugar la dura fase de clasificación.

Antes de esta edición, Chwalinska apenas registraba una victoria en cuadros principales de Grand Slam en toda su vida. Hoy, la realidad es formidable:El histórico camino de Chwalinska:

Racha implacable: Ligó ocho triunfos entre la qualy y el cuadro principal.

Ligó entre la y el cuadro principal. Golpe en cuartos: Derrotó con autoridad a Anna Kalinskaya por 7-6 y 6-3 para sellar su boleto a la semifinal.

Derrotó con autoridad a Anna Kalinskaya por 7-6 y 6-3 para sellar su boleto a la semifinal. Récord de la Era Abierta: Se convirtió en la segunda jugadora clasificada (qualifier) en toda la historia de la Era Abierta que alcanza las semifinales femeninas en Roland Garros.

Saliendo de la sombra de Iga Swiatek

Durante gran parte de su juventud, Maja vivió deportivamente a la sombra de la máxima estrella de su país, Iga Swiatek, múltiple campeona de Grand Slam y referente absoluto del circuito de la WTA. Mientras Swiatek acumulaba trofeos y reflectores, Chwalinska luchaba en silencio simplemente por mantenerse a flote y pertenecer al circuito profesional.

Ahora, los focos del tenis mundial apuntan directamente hacia ella. Su irrupción no solo es un triunfo deportivo, sino también un respiro económico: reportes oficiales del torneo confirman que ha ganado más dinero en esta edición de Roland Garros que en casi toda su carrera previa.

Más allá de los números y los premios, el viaje de Maja Chwalinska se ha consolidado como el mensaje más inspirador del deporte contemporáneo: hace cinco años contemplaba el retiro definitivo; hoy, está a solo dos victorias de tocar el cielo en París.