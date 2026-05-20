Mundial 2026: Conoce las sedes de concentración de todas las selecciones y cuáles estarán en México

La planeación logística y la seguridad operativa son factores vitales para alcanzar el éxito en la Copa del Mundo y elegir el campamento base adecuado no se trata solo de encontrar un hotel cómodo; implica asegurar centros de evaluación de rendimiento, gimnasios de élite, canchas con medidas oficiales y, sobre todo, una ubicación estratégica para minimizar el desgaste de los viajes.

Mientras las naciones anfitrionas gozan del beneficio de evitar traslados internacionales previos y ya están adaptadas al clima local, el resto de los participantes ha tenido que analizar una serie de opciones para cubrir todos los puntos anteriores, pero especialmente la logística de tener que dividirse en dos países, con vuelos que podrían requerir varias horas, por ello, era crítico hacer una selección inteligente.

Las sedes de concentración de cada selección en el Mundial 2026

La Fortaleza del Tricolor y el búnker de los rivales de México

El Grupo A tiene un claro protagonista geográfico, ya que la escuadra mexicana y dos de sus contrincantes decidieron establecer sus operaciones en territorio nacional, no solo por la logística, sino para adaptarse a la altitud que enfrentarán jugando en la Ciudad de México.

México: El combinado nacional tiene en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México su fortaleza absoluta. Al funcionar como hospedaje y zona de entrenamiento simultáneamente, el Tri evitará cualquier estrés logístico.

El combinado nacional tiene en el Sudáfrica: El primer rival de los mexicanos optó por Pachuca, Hidalgo trabajando en las instalaciones de la Universidad del Futbol de Pachuca que cuenta con certificación FIFA.

El primer rival de los mexicanos optó por Corea del Sur: Se establecerán en Guadalajara, Jalisco . Su base de operaciones será Verde Valle, el complejo de las Chivas.

Se establecerán en República Checa: A diferencia del resto del grupo, los europeos se instalarán en Mansfield, Texas .

Los cuarteles de los gigantes y potencias mundiales

Las selecciones candidatas a levantar el trofeo priorizaron la privacidad y el control de multitudes.

Alemania: Estarán en Winston-Salem, Carolina del Norte , utilizando la infraestructura de la Universidad de Wake Forest bajo una estricta política de cero accesos al público.

Estarán en Argentina: Eligieron Kansas City, Misuri . Ocuparán el centro de rendimiento del Sporting KC, replicando el modelo de personalización y alta seguridad de Qatar 2022.

Eligieron Brasil: Los pentacampeones tendrán su hogar en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey , entrenando en el moderno complejo de los Red Bulls.

Los pentacampeones tendrán su hogar en la zona metropolitana de España: Estarán en Chattanooga, Tennessee . Prepararán su estrategia en los campos de la Baylor School, una institución privada que incluso blindará sus cercas para evitar cualquier espionaje.

Estarán en Francia: Eligieron Waltham, Massachusetts . Entrenarán en la Universidad de Bentley, a las afueras de Boston.

Eligieron Inglaterra: Coincidirán en Kansas City, Misuri , gestionando sus prácticas desde el Swope Soccer Centre, a un corto trayecto de su hotel.

Coincidirán en Países Bajos: También apostaron por Kansas City, Misuri , marcando un hito al utilizar las flamantes instalaciones del KC Current, un complejo diseñado originalmente para futbol femenil profesional.

También apostaron por Portugal: Su base estará en el Condado de Palm Beach, Florida , aprovechando un amplio parque deportivo.

Su base estará en el Uruguay: Otro de los equipos que estará en México en Playa del Carmen, Quintana Roo. El Mayakoba Training Center les brindará privacidad total y un acceso rápido al aeropuerto de Cancún para sus vuelos hacia Miami y Jalisco.

Kansas City albergará a la Selección de Argentina durante el Mundial 2026. FIFA World Cup 2026

El mapa completo: Conoce la sede del resto de las selecciones paso a paso