Mundial 2026: Conoce las sedes de concentración de todas las selecciones y cuáles estarán en México
Conoce la lista completa de las sedes de concentración y campamentos base para el Mundial 2026.
La planeación logística y la seguridad operativa son factores vitales para alcanzar el éxito en la Copa del Mundo y elegir el campamento base adecuado no se trata solo de encontrar un hotel cómodo; implica asegurar centros de evaluación de rendimiento, gimnasios de élite, canchas con medidas oficiales y, sobre todo, una ubicación estratégica para minimizar el desgaste de los viajes.
Mientras las naciones anfitrionas gozan del beneficio de evitar traslados internacionales previos y ya están adaptadas al clima local, el resto de los participantes ha tenido que analizar una serie de opciones para cubrir todos los puntos anteriores, pero especialmente la logística de tener que dividirse en dos países, con vuelos que podrían requerir varias horas, por ello, era crítico hacer una selección inteligente.
Las sedes de concentración de cada selección en el Mundial 2026
La Fortaleza del Tricolor y el búnker de los rivales de México
El Grupo A tiene un claro protagonista geográfico, ya que la escuadra mexicana y dos de sus contrincantes decidieron establecer sus operaciones en territorio nacional, no solo por la logística, sino para adaptarse a la altitud que enfrentarán jugando en la Ciudad de México.
- México: El combinado nacional tiene en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México su fortaleza absoluta. Al funcionar como hospedaje y zona de entrenamiento simultáneamente, el Tri evitará cualquier estrés logístico.
- Sudáfrica: El primer rival de los mexicanos optó por Pachuca, Hidalgo trabajando en las instalaciones de la Universidad del Futbol de Pachuca que cuenta con certificación FIFA.
- Corea del Sur: Se establecerán en Guadalajara, Jalisco. Su base de operaciones será Verde Valle, el complejo de las Chivas.
- República Checa: A diferencia del resto del grupo, los europeos se instalarán en Mansfield, Texas.
Los cuarteles de los gigantes y potencias mundiales
Las selecciones candidatas a levantar el trofeo priorizaron la privacidad y el control de multitudes.
- Alemania: Estarán en Winston-Salem, Carolina del Norte, utilizando la infraestructura de la Universidad de Wake Forest bajo una estricta política de cero accesos al público.
- Argentina: Eligieron Kansas City, Misuri. Ocuparán el centro de rendimiento del Sporting KC, replicando el modelo de personalización y alta seguridad de Qatar 2022.
- Brasil: Los pentacampeones tendrán su hogar en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, entrenando en el moderno complejo de los Red Bulls.
- España: Estarán en Chattanooga, Tennessee. Prepararán su estrategia en los campos de la Baylor School, una institución privada que incluso blindará sus cercas para evitar cualquier espionaje.
- Francia: Eligieron Waltham, Massachusetts. Entrenarán en la Universidad de Bentley, a las afueras de Boston.
- Inglaterra: Coincidirán en Kansas City, Misuri, gestionando sus prácticas desde el Swope Soccer Centre, a un corto trayecto de su hotel.
- Países Bajos: También apostaron por Kansas City, Misuri, marcando un hito al utilizar las flamantes instalaciones del KC Current, un complejo diseñado originalmente para futbol femenil profesional.
- Portugal: Su base estará en el Condado de Palm Beach, Florida, aprovechando un amplio parque deportivo.
- Uruguay: Otro de los equipos que estará en México en Playa del Carmen, Quintana Roo. El Mayakoba Training Center les brindará privacidad total y un acceso rápido al aeropuerto de Cancún para sus vuelos hacia Miami y Jalisco.
El mapa completo: Conoce la sede del resto de las selecciones paso a paso
- Arabia Saudita: Se hospedarán y entrenarán en Austin, Texas, usando la casa del Austin FC de la MLS.
- Argelia: En Lawrence, Kansas, muy cerca del estadio donde debutarán.
- Australia: Montarán su campamento en Oakland, California.
- Austria: Usarán la Universidad de California en Santa Bárbara, California.
- Bélgica: Operarán desde Renton, Washington, en la casa club de los Seattle Sounders.
- Bosnia y Herzegovina: Eligieron San Luis, Misuri, una ciudad estratégica por albergar a una de las comunidades bosnias más grandes de Norteamérica.
- Cabo Verde: Para su debut se prepararán en la costa oeste de la Florida, en Tampa.
- Canadá: Haciendo valer su papel de coanfitrión, se quedarán en Vancouver, Columbia Británica, muy cerca de sus compromisos de fase de grupos.
- Colombia: El equipo cafetalero se decidió por Guadalajara, México, gozando de las instalaciones de la Academia Atlas AGA.
- Costa de Marfil: La escuadra africana trabajará en Chester, Pensilvania, en el complejo del Philadelphia Union.
- Croacia: Se ubicarán en Alexandria, Virginia, alejados de las ciudades donde jugarán sus primeros duelos.
- Curazao: Los caribeños acompañarán a otras selecciones en Florida, instalándose específicamente en Palm Beach.
- Ecuador: Fijaron su residencia en Columbus, Ohio, a pocos minutos del centro de rendimiento del Crew.
- Egipto: Optaron por el pacífico norte en Spokane, Washington, facilitando su logística para jugar en Seattle y Canadá.
- Escocia: El 'Tartan Army' aprovechará las conexiones de vuelo desde Charlotte, Carolina del Norte, usando las instalaciones de Atrium Health.
- Estados Unidos: Entrenarán en Irvine, California, aprovechando un enorme complejo deportivo construido sobre una antigua base aérea.
- Ghana: Las 'Estrellas Negras' eligieron la tranquilidad y estética de la Universidad de Bryant en Smithfield, Rhode Island.
- Haití: En su regreso al torneo medio siglo después, concentrarán en Galloway Township, Nueva Jersey.
- Irak: Retornan a la justa internacional concentrándose en el lujoso Greenbrier Resort de White Sulphur Springs, Virginia Occidental.
- Irán: A pesar de la incertidumbre burocrática, la sede designada para su preparación es el Kino Sports Complex en Tucson, Arizona.
- Japón: Los nipones estarán en Antioch, Tennessee, utilizando los espacios de entrenamiento del Nashville SC.
- Jordania: Otra escuadra debutante que tendrá como sede la Universidad de Portland en Portland, Oregón.
- Marruecos: Estarán arropados por su comunidad en Basking Ridge, Nueva Jersey, trabajando en la misma escuela preparatoria que funcionó como búnker mundialista en 1994.
- Noruega: Trabajarán en las canchas de la universidad local en Greensboro, Carolina del Norte.
- Nueva Zelanda: Los 'Kiwis' prepararán su regreso en las instalaciones de la Universidad de San Diego en San Diego, California.
- Panamá: Serán la única selección visitante que monte su cuartel general en tierras canadienses, instalándose en New Tecumseth, Ontario.
- Paraguay: Tendrán su hogar táctico en la Universidad Estatal de San José en San José, California.
- Qatar: Los últimos anfitriones del torneo trabajarán desde el Westmont College en Santa Bárbara, California.
- RD Congo: Se concentrarán en las canchas del Houston Sports Park en Houston, Texas.
- Senegal: Los 'Leones de Teranga' estarán a poca distancia de sus partidos gracias a su base en la Universidad de Rutgers en Piscataway, Nueva Jersey.
- Suecia: Eligieron el estadio del FC Dallas en Frisco, Texas.
- Suiza: Con una logística apretada de vuelos, decidieron establecer su núcleo de operaciones en San Diego, California.
- Túnez: Aprovecharán la infraestructura de El Barrial, casa de los Rayados, instalándose en Monterrey, México.
- Turquía: Tendrán una agenda de vuelos sumamente exigente, pero su base principal estará en el gigantesco complejo atlético de Mesa, Arizona.
- Uzbekistán: Estrenarán por todo lo alto las nuevas instalaciones del Atlanta United en Marietta, Georgia.