Madre de Cristiano Ronaldo arremete contra Portugal: “se va por la puerta de atrás”

Terminó la Fecha FIFA y cuando todo parecía volver a la calma en Portugal sobre el caso de Cristiano Ronaldo, la polémica se reaviva, esta vez cortesía de Dolores Aveiro, madre del futbolista, quien salió a los medios de comunicación a arremeter contra no solo de la sección, sino del país entero.

En declaraciones para la revista TV 7 Dias de Portugal, la madre de Cristiano se sinceró sobre como es que vivió este suceso junto a su hijo y como intentó calmar la situación para que no escalara al punto tan mediático que llegó.

"Le dije que se mantuviera tranquilo, pero, de todos modos, su mente lo llevó a hacerlo. Ya veremos. Le di todo mi apoyo, pero no sirvió de nada".

De igual forma Dolores Aveiro recalcó que su hijo ha sido ‘el salvador’ de Portugal y el poco valor que se le da por esto, refiriéndose no solo a la selección, sino a la nación entera.

"Pero no pasa nada, ha dado mucho a Portugal, y por eso siempre estará presente allí. Siempre ha sido el héroe de Portugal. No le dan el reconocimiento que debería recibir. No valoran a Cristiano. Este es el pueblo portugués que tenemos"

La madre de ‘CR7’ no intentó ocultar su tristeza por ver como su hijo se va de la Selección de Portugal entre las sombras y no a lo grande como se merecía.

El técnico Jorge Jesus dio un plazo para hablar sobre la polémica con Cristiano Ronaldo AFP

Cristiano Ronaldo se va por la puerta de atrás

Finalmente, Dolores Aveiro decidió dejar todo en manos de la religo para que este problema se solucione lo antes posible.