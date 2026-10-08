¡Como si nada! Cristiano Ronaldo vuelve al Al Nassr tras romper con Portugal

Cristiano Ronaldo dejó atrás, al menos por ahora, la polémica que provocó su salida de la Selección de Portugal y regresó a los entrenamientos del Al Nassr, donde su entrenador, Ange Postecoglou, aseguró que el delantero se encuentra con la moral muy alta y completamente comprometido con el equipo.

El atacante portugués volvió a su club después de abandonar la concentración de su selección, inconforme con las decisiones del técnico Jorge Jesús, a quien acusó públicamente de faltarle al respeto durante el encuentro ante Noruega, correspondiente a la Nations League.

Lejos de mostrar preocupación por el estado anímico de su principal figura, Postecoglou destacó la actitud con la que Cristiano Ronaldo se reincorporó al conjunto saudí.

Ronaldo jugó para nosotros con compromiso total y la moral es muy alta. Soy su técnico en Al Nassr ahora, y es una gran incorporación a nuestro equipo. No me gustaría hablar de lo que pasó con su selección”, declaró el estratega australiano en conferencia de prensa.

El entrenador, quien anteriormente dirigió al Tottenham en la Premier League, evitó involucrarse en el enfrentamiento entre el delantero y su antiguo entrenador en Arabia Saudita.

Postecoglou evita meterse en la polémica de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los episodios más polémicos de la reciente Fecha FIFA después de reclamar que Jorge Jesús lo enviara a realizar ejercicios de calentamiento sin darle minutos durante la victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega.

La molestia del futbolista derivó en un comunicado en el que cuestionó las decisiones del seleccionador y anunció que no volvería a representar a su país mientras Jorge Jesús permaneciera al frente del equipo.

Aunque el delantero ofreció disculpas a los aficionados portugueses y reconoció que le gustaría despedirse de su selección dentro de una cancha, mantuvo firme su postura respecto al entrenador.

Por su parte, Postecoglou insistió en que no pretende convertirse en protagonista de una controversia que corresponde exclusivamente al combinado nacional.

Ronaldo volvió y está listo para jugar. Ya dirigí una selección por cuatro años y no me gusta cuando entrenadores de club hablan sobre selecciones, así que no voy a comentar sobre eso”, explicó el australiano, quien estuvo al frente de su país.

De esta manera, el técnico del Al Nassr dejó claro que su principal preocupación es aprovechar el rendimiento del portugués, independientemente de los problemas que mantiene con su selección.

Cristiano Ronaldo registra tres goles en seis encuentros durante el arranque de la temporada de la Saudi Pro League, competición en la que el Al Nassr defiende el campeonato conquistado la campaña anterior.

A sus 41 años, CR7 enfrenta un escenario inesperado con su selección, mientras intenta mantenerse competitivo en Arabia Saudita, país al que llegó en enero de 2023 y donde continúa su carrera profesional.