Error arbitral grave; el gol de Cruz Azul fue en fuera de lugar

Osinachi Christian Ebere marcó el empate 1-1 de manera temporal ante Pachuca, pero para el exárbitro Fernando ‘Cantante’ Guerrero fue un error grave, debido a que estaba en fuera de juego.

En tiempo de compensación, el originario de Imo, Nigeria, aprovechó un rebote en el área chica para mandar un izquierdazo al fondo al 45+1’, con lo que se estrenó como goleador con La Máquina.

“Error arbitral grave. El gol de Cruz Azul es en fuera de juego. Al momento del toque de Luka con el pie izquierdo, Ebere está en posición fuera de juego. El REBOTE posterior en el jugador de Tuzos NO HABILITA al que mete gol. Que se vayan a capacitar los árbitros y el VAR”, publicó el árbitro en “X”.

Ya en el segundo tiempo, Robert Kenedy Nunes se vistió de héroe, luego de llevarse a dos futbolistas de Cruz Azul para después mandar un izquierdazo casi al ángulo, desde fuera del área para poner el 1-2 definitivo al 57’.

Pachuca venció 1-2 a Cruz Azul Mexsport

Cruz Azul desperdició la oportunidad de igualar a Chivas en puntos y se quedó en 27, mientras Pachuca llegó a 25 para ser cuarto general, de manera momentánea.

En la jornada 14, Cruz Azul visitará al América, en el regreso de las Águilas al Estadio Banorte. Por su parte, los Tuzos recibirán a Santos Laguna.