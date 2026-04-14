Flor Vigna advierte a Alana Flores: ‘sentirá mi mano bien pesada’

La argentina Flor Vigna ya superó los dimes y diretes como algo personal, y ahora entiende que la mexicana Alana Flores esté jugando con mentiras para tratar de desestabilizarla. Ahora, hace un cambio mental y enfoca esas energías para entrenar más y para que la invicta sienta su mano bien pesado, a unos días de que se lleve a cabo Supernova Striker Génesis 2026.

“Lo traté mucho con mi psicóloga, que es la misma para lo afectivo y lo deportivo, me dijo tómalo, porque al principio lo tomaba muy personal ‘por qué mi contrincante miente tanto, dijo que quisimos tirar a su mamá por las escaleras y un montón de mentiras’, siento que al fin y al cabo sí lo veo como un juego, como un invento para desestabilizarme, ahí hago el hack mental. Entiendo que mi contrincante está jugando con estas mentiras para desestabilizarme, entonces lo cambio y simplemente lo uso para entrenar más y para que en el ring siente mi mano bien pesada”, señaló Flor Vigna en entrevista para Excélsior Digital.

La argentina disfruta el proceso que significa la pelea del próximo 26 de abril. Busca aprender a que la presión no la agobie.

“Con mucha presión, tengo que disfrutar el proceso, porque me ha pasado de estar en grandes proyectos, gracias a Dios y la vida y no lo disfruté, y quiero aprender a disfrutar de la presión porque es algo que saca lo mejor de vos, pero también es cómo que no puedes dormir, estás al pendiente de dar el máximo, a veces te sientes insuficiente porque quieres más y más, pero así es la disciplina”, mencionó.

MENSAJE DE FLOR VIGNA A ALANA FLORES

Lejos de la confrontación y la polémica que se ha suscitado en los últimos días, Flor Vigna espera que tanto ella como Alana Flores den lo mejor posible.

“Que disfrutemos del proceso, que demos lo mejor posible, que al fin y al cabo el mundo nos va a estar viendo a través de Netflix y que gane la mejor”, señaló.

LA PELEA CONTRA ALANA FLORES TENDRÁ UNA DEDICATORIA ESPECIAL

Flor Vigna pasó momentos duros, algunos que la llevaron a no encontrarle sentido a una pelea, pero esta oportunidad contra Alana Flores, cambió todo.

“A mí. Vengo de un momento. Con mi familia tenemos ahorros en común, el otro día mi papá necesitaba la plata, fuimos a buscar los ahorros y se habían arruinado, les había entrado lluvia y se arruinaron mucho y no sé qué tanto se pueda recuperar eso. Entonces estamos pasando un momento difícil y también un duelo personal y grande, que todavía no me animo a hablar porque me siguen afectando.

Toda esa situación, todo viene junto a la vida, me tenía muy triste y con ganas de no levantarme de la cama. Me costaba encontrarle sentido a por qué pelear y la vida es tan maravillosa que me puso esta oportunidad. Me volví a enamorar de mí”, mencionó.

LEMA DE BATALLA DE FLOR VIGNA

“Seguir tus sueños. Tengo el sueño de salir campeona y ese sueño hace que coma bien, entrena bien, nutra mi mente, saque lo mejor de mí”.