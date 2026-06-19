¡Qué envidia! Políticos noruegos hacen a un lado diferencias en épico gesto de apoyo a su selección

Mientras los diputados y senadores mexicanos polarizan el país todos los días con sus diferencias y acusaciones de corrupción, en el norte de Europa la política ofreció un ejemplo de unidad en torno a un bien común: Que su equipo nacional sienta su respaldo en el Mundial 2026. Los legisladores noruegos detuvieron una sesión parlamentaria el jueves 18 de junio de 2026 para ejecutar la icónica coreografía del viking row (el remo) como un símbolo de unidad. Suena a chiste local, pero ocurrió de verdad en el Storting, la habitualmente fría y seria cámara alta de Escandinavia.

Congreso noruego a un solo grito unísono

Tanto el partido de gobierno como los opositores mandaron la diplomacia a la banca y se unieron en una exhibición transversal de unidad política. La propuesta, sugerida por el mismísimo portavoz del Parlamento para respaldar la campaña de Noruega, puso a los diputados a cantar al unísono “Ror! Ror! Ror!” (¡Rema! ¡Rema!) mientras hacían movimientos sincronizados de remo desde sus escaños oficiales.

El milagro nórdico tras 28 años de sequía futbolera

La gran hazaña: Es la primera vez en 28 años que Noruega clasifica a una Copa del Mundo .

Es la que . El resultado clave: La fiebre escaló tras vencer 4-1 a Irak en su debut en la sede de Boston .

La fiebre escaló tras vencer en su debut en la sede de . La marea roja: Aficionados con cascos vikingos replicaron el remo en el transporte público norteamericano.

Lo que jamás pasará con el Tri en el nido de San Lázaro

Aquí es donde la puerca tuerce el rabo y entra el infarto para la afición mexicana. México es coorganizador de este Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, pero la política nacional vive en otro planeta. ¿Cuándo ha visto usted a los legisladores tricolores armar una coreografía de unidad nacional para apoyar al Tri en el Estadio Ciudad de México o Estadio Guadalajara?

"El deporte trascendió las líneas partidarias. Durante noventa minutos en el Storting, ser de izquierda o de derecha dejó de importar. Todos remaban juntos hacia el mismo lado", señalaron analistas políticos locales en Oslo.

La ironía se cuenta sola. Mientras el Parlamento noruego interrumpe sus labores legislativas para empujar el barco de su selección, en territorio nacional los políticos locales no se ponen de acuerdo ni para cantar el Cielito Lindo. Con el Tri jugando de local, la ventaja debería ser abrumadora, pero sin esa cohesión social que los vikingos demostraron en menos de 48 horas, el equipo mexicano parece estar remando contracorriente y completamente solo cuando se trata de su clase política.