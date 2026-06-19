¡FIFA hace caja con todos! Figura de los Rams lamenta el trato para ir a "su casa" en el Mundial

El Mundial 2026 ha desatado una inesperada polémica en el corazón de la NFL. Kam Curl, destacado defensivo secundario de los Los Angeles Rams, reveló una incómoda realidad que enfrentan los atletas locales: las figuras que juegan habitualmente en el SoFi Stadium, ahora llamado Los Angeles Stadium durante la justa del orbe, no reciben descuentos ni pases preferenciales para asistir a los partidos de la Copa del Mundo 2026 en la que es su casa, deportivamente hablando.

El absurdo de la Copa del Mundo en casa

Durante una entrevista con la presentadora Kay Adams en el popular programa Up & Adams, Curl no ocultó su total asombro ante las estrictas políticas de acceso comercial impuestas por el organismo rector del futbol internacional.

Están hablando de que tenemos que pagar el precio completo. Es loco, ustedes están en nuestros estadios. Pero así es. Voy a verlo por televisión”, sentenció el defensivo de la NFL.

Los brutales precios de los boletos en SoFi Stadium (Los Angeles Stadium)

La molestia de Kam Curl adquiere mayor sentido al analizar los exorbitantes costos de las entradas para las sedes mundialistas. Los precios de los boletos en Inglewood reflejan una cotización histórica en plataformas de reventa y canales oficiales de la FIFA:

Estados Unidos vs Paraguay: Entrada mínima aproximada de 1,137 dólares .

Entrada mínima aproximada de . Estados Unidos vs Turquía: Rangos de costo entre 1,986 y 2,040 dólares .

Rangos de costo entre y . Dieciseisavos de final: Accesos cotizados desde 1,928 hasta 2,045 dólares .

Accesos cotizados desde hasta . Cuartos de final: Precios de taquilla entre 3,170 y 3,266 dólares.

Kam Curl es uno de los jugadores clave en la defensiva secundaria de Los Angeles Rams. Reuters

El conflicto de propiedad y la ironía del pasto real

Aunque Curl se refirió al inmueble de Los Angeles como "nuestro", la realidad operativa es distinta. El dueño de los Rams, Stan Kroenke, controla el recinto mediante StadCo LA y Hollywood Park Land Company.

Lo paradójico de la situación es que Kroenke financió la instalación de un moderno sistema de pasto natural a petición explícita de las autoridades del futbol, pero sus propios empleados directos no obtienen ningún beneficio del torneo.

Pese al trago amargo, Curl ironizó sobre la transformación temporal del terreno, bromeando con que los oficiales de los Rams deberían conservar el césped natural después de la justa y prometió que él mismo iría a regarlo.

El SoFi Stadium albergará ocho partidos de la competencia, pero la nula apertura comercial hacia los residentes de Los Ángeles ha generado severas críticas en toda la comunidad deportiva californiana.