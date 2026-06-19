Historiador Carlos Calderón resalta desempeño de México y ambiente del Mundial

El historiador de futbol y escritor, Carlos Calderón Cardoso, aseguró que la Selección Mexicana atraviesa un arranque histórico en la Copa del Mundo al conseguir dos victorias consecutivas y asegurar el primer lugar de su grupo, aunque reconoció que el triunfo frente a Corea del Sur fue especialmente complicado.

Obviamente, la forma de trabajar ha sido diferente. Si tú comparas los mundiales, el de México 86, yo diría que ha sido mucho más completo que este para México por la forma de jugar. Pero es el estilo del Vasco Aguirre, el cual está consiguiendo dos triunfos impresionantes, aunque sufridos. Sobre todo, este, el anterior puede haber goleado, en este, ya sabíamos que iba a ser así”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el especialista subrayó la magnitud de las celebraciones de la afición mexicana. Comparó las concentraciones de aficionados en los Mundiales de 1970 y 1986, con las registradas ayer en el Ángel de la Independencia, cifra sin precedentes.

En el 70 lo más que se habrá conseguido serán unas 30, 40 mil personas. En el 86 eran unas 100 mil personas. Pero ayer en la noche, dicen que había cerca de 400 mil personas. O sea, era impresionante la cantidad de gente que llegaba a Reforma, y las escenas son impresionantes, son incomparables. ¡Nunca se había llenado con tal cantidad de gente el Ángel de la Independencia!, destacó.

A su juicio, México se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas de la Copa del Mundo tanto dentro como fuera de los estadios, “en donde más ha sobresalido son en los partidos realizados en México, donde quiera hay gente y hay mucho turista, inclusive muchos de los seguidores de selecciones que no están en México, están en México ellos, se lo están pasando muy bien, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey”.

Respecto al desarrollo del torneo, consideró que el primer Mundial con 48 selecciones ha sido exitoso en el aspecto deportivo, especialmente por el aumento en el promedio de goles y por el desempeño competitivo de equipos que inicialmente no figuraban entre los favoritos, como Cabo Verde.