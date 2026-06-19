Japón explica por qué limpia estadios y vestidores después de cada partido

MONTERREY.- Cada Copa del Mundo deja imágenes de aficionados japoneses recogiendo basura en las tribunas y de jugadores que abandonan impecables los vestidores. Lo que para muchos aficionados alrededor del planeta parece una tradición mundialista, para Japón es simplemente una forma de entender la convivencia en los espacios públicos.

Así lo explicó el entrenador de la selección japonesa previo al duelo que sostendrán este sábado ante Túnez en el Estadio Monterrey, donde aseguró que estas acciones forman parte de una filosofía que millones de personas aprenden desde temprana edad.

“Creo que esta es una cultura de la que Japón puede sentirse muy orgulloso. Muchos japoneses conocen la frase de dejar un lugar más limpio de como lo encontraste. Por eso nosotros también limpiamos el vestidor antes de irnos y los aficionados suelen recoger la basura en los estadios”, explicó.

La imagen de seguidores japoneses limpiando las gradas se ha vuelto una constante en los grandes eventos deportivos de las últimas décadas. Lo mismo ha ocurrido con los vestidores de sus selecciones, que suelen ser entregados en perfectas condiciones tras cada encuentro.

Sin embargo, el estratega reconoció que no todas las personas alrededor del mundo observan esta práctica de la misma manera.

“He convivido con personas de muchos países y algunos me han dicho que no están de acuerdo. Dicen que si recoges la basura y dejas todo limpio podrías quitarle el trabajo a quienes se encargan de hacerlo”, comentó.

Lejos de rechazar esa postura, aseguró que entiende el razonamiento detrás de ella, aunque considera que para los japoneses el tema pasa por la responsabilidad individual y el respeto hacia los espacios compartidos.

“Entiendo que también es una forma válida de verlo. Pero los japoneses tenemos una fuerte conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos y creemos que no debemos tirar basura en cualquier lugar”, añadió.

La afición japonesa volverá a hacerse presente este fin de semana en Monterrey, donde se espera la llegada de miles de seguidores para el encuentro frente a Túnez, un partido que además quedará marcado en la historia por convertirse en el número mil de las Copas del Mundo.

Japón quiere regalarle una victoria a la princesa Hisako

Además del simbolismo que representa disputar el partido número mil en la historia de los Mundiales, Japón tendrá un motivo especial para buscar el triunfo en Monterrey: la presencia de la princesa Hisako de Takamado.

La integrante de la familia imperial japonesa realiza una visita de cuatro días a Nuevo León y estará presente en el encuentro frente a Túnez como invitada especial.

El entrenador reconoció que sería especial ofrecerle una victoria, aunque dejó claro que la responsabilidad del equipo no cambia por la presencia de ninguna personalidad en las tribunas.

“Por supuesto que queremos ganar para ella y para todos nuestros aficionados, pero nuestra responsabilidad es la misma de siempre. No cambia por quién nos esté viendo”, señaló.

Japón llega al compromiso después de empatar 2-2 con Países Bajos en su debut mundialista, mientras que Túnez intentará recuperarse de la goleada de 5-1 sufrida ante Suecia en el primer partido disputado en Monterrey.