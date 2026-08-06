Luis Ángel Malagón mira cerca su reaparición en la portería del América 

Luis Ángel Malagón avanza en su proceso de recuperación. El guardameta de las Águilas del América consideró que su vuelta a la competencia está próxima y con nuevos anhelos tras el golpe que significó perderse el Mundial 2026.

"Máximo un mes, mínimo dos semanas. Todos me han ayudado y me dio en el ánimo. Se había dicho un año, luego cuatro meses, se me hacía loco, hace un mes seguía en muletas", dijo Malagón en una entrevista con el periodista de TUDN, Gibrán Araige.

El portero americanista, clave en el tricampeonato de la era de André Jardine, sufrió una rotura del tendón de Aquiles en marzo pasado, en un juego de la Concacaf Champions Cup. La lesión tuvo como consecuencia la baja de la Selección Mexicana y por ende del Mundial 2026.

Sobre su estado de ánimo durante los meses de competencia de la Selección Mexicana, Malagón confesó: "de ver qué te meten cuchillo y que no llegas, difícil. Gente que se inventa cosas, creo que un mes y medio fue muy difícil, no comía porque no tenía ganas de nada, estar en cama sin ganas de nada. Algún entenderé el por qué, físicamente pierdes y tienes que volver a acostumbrar al tendón, pero hoy agradezco a Dios para entender la sabiduría, cuando logras tanto y te sientes todopoderoso, uno como jugador pierdes. Afuera de ese muro está la gente que trabaja duro, que se moja en la lluvia".

América , en deuda internacional

El portero del América reconoció a nivel institucional una deuda con la afición y con la jerarquía del club, la de títulos internacionales como la Concachampions y la Leagues Cup.

"Sí, se han negado, esa espinita siempre está ahí muy filosa, los veo a todos con ganas de pelear más. La rivalidad es con el otro país, existe en muchas facetas, es volver a las bases, el equipo tiene la capacidad de lograr la Leagues Cup", comentó gustoso del nuevo formato, con juegos en territorio mexicano.

Uno de esos duelos será el del América vs San Diego de la MLS, este jueves 6 de agosto en el estadio Banorte.

Agradecido con André Jardine

Tras valorar el presente de la institución americanista, Malagón hizo una mención especial al legado de André Jardine, técnico responsable del tricampeonato azulcrema.

"Abrazo donde esté, racha increíble en la que ganamos hasta seis títulos y eso puso en alto al América. Esperemos que ahora sea otra exitosa etapa con Guillermo Almada".

Guillermo Almada, exigencia es el sello

Aunque le falta poco camino para entrar completamente al ritmo del técnico uruguayo Guillermo Almada, Luis Ángel Malagón ya dejó ver su disponibilidad por recuperar la titularidad en la portería, hoy en manos de Rodolfo Cota.

"He ido de menos a más por el tema de la lesión, me he metido al entorno del profe, un tipo ganador, siempre quiere más, y más por este equipo que sabes lo que significa. Agradecido con André, pero hoy quiero dar esos resultados el tiempo que me quedé acá".

Se quebró durante el Mundial

Por otro lado, Malagón narró lo complicado que fue recibir los aires mundialistas en su día a día.

"Veía a todos con camisetas de la selección, al presidente (Santiago Baños), casi lloro esa mañana,'presi, hoy es de esos días duros '. Anhelar tanto un día. Me regalaron boletos para un partido, no pude ir, no me daba por mi dolor, no de envidia ni eso, de tristeza. Me quedé cuidando a mi hija, pero punto de quiebre, me retumbaba los oídos . Me tocó vivirlo como aficionado más, después me fui a España, complicado también por la pérdida de familia".