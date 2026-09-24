Brian Rodríguez, titular en la derrota de Uruguay vs Japón

La Selección de Uruguay comenzó un nuevo proceso de la mano del histórico Diego Forlán, quien tomó las riendas de la ‘garra charrúa’ de manera interina. Lamentablemente para el combinado celeste, esta nueva era arranca con una dolorosa derrota ante su similar de Japón por marcador de 3.1.

Brian Rodríguez, estrella del Club América, recibió la confianza por parte de Forlán y le dio la titularidad para este duelo. Sin embargo, a diferencia de como se desempeña en América, esta vez ‘Rayito’ no jugó de extremo sino como volante y lo hizo por la banda derecha, contraría a la que acostumbra con las Águilas.

Rayito vio actividad en gran parte del encuentro y no fue sino hasta el minuto 68’ en el que salió de cambio y cedió su lugar a su compatriota Rodrigo Zalazar.

Uruguay tuvo una tarde complicada en tierras niponas y esto se vio reflejado en el desempeño de Brian, quien solamente registró un disparo en todo el encuentro.

Liga MX presente en la derrota de Uruguay

Además de Brian Rodríguez la Selección de Uruguay también tuvo participación de jugadores con pasado y presente en el futbol mexicano, tal es el caso de Maxi Araujo, quien marcó el gol de la honra para los charrúas.

Por otro lado, Federico Viñas fue la pareja de Darwin Núñez en la delantera de Uruguay, sin embargo, el delantero del Toluca tampoco pudo destacar en el encuentro y se fue en blanco sin poder evitar la derrota para su país.

Brian Rodríguez, titular en amistoso entre Uruguay vs Japón X: @Uruguay

Por el lado de Japón los encargados de marcar los tres goles, dos de ellos en el tiempo agregado fueron K. Matsuki (11’), K. Shiogai (90+2’) y Ayase Ueda (90+3’).

Lo que sigue para Brian Rodríguez en Uruguay

A Uruguay y Brian Rodríguez aún le restan dos partidos amistosos más en los próximos días, por lo que romperá concentración con su selección hasta el día 6 de octubre y volverá a México para reportar con el América lo antes posible. Se espera que esté listo para la Jornada 11 vs Rayados.