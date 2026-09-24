¿Qué diferencias hay entre UEFA y CONCACAF en Nations League?

A pesar de contar con el mismo nombre, existen diferencias marcadas en el formato de competencia, así como en el número de selecciones. La principal diferencia radica en que en CONCACAF ya hay equipos preclasificados (los cuatro primeros con mejor ranking de la zona) a cuartos de final, mientras que en UEFA no.

Para esta edición las selecciones preclasificadas son: México, Estados Unidos, Panamá y Canadá; mismas que comenzaron su participación durante el mes de noviembre que arrancan los cuartos de final.

En el tema de la Nations League, UEFA y CONCACAF comparten nombre; ambas cuentan con un sistema de ascenso y descenso, pero tienen diferencias no solo en el número de equipos, sino también en la forma en la que se disputan.

Una de las principales similitudes se encuentra en el formato de sus ligas: UEFA cuenta con A, B, C, D; mientras que CONCACAF dispone de A, B y C. Ambas intercalan a los equipos de acuerdo a los rankings por confederación, siendo los más competitivos los pertenecientes a las ligas A.

En el certamen europeo hay 54 selecciones; por su parte, en el americano participan 41, y los grupos también cambian, mientras que en la Liga A de UEFA los 16 equipos pertenecientes a la misma; se dividen en cuatro grupos de cuatro; cada selección juega un total de seis partidos, tres de local y tres como visita.

Por otro lado, en CONCACAF las 12 selecciones con peor clasificación se dividen en dos grupos de seis, en donde cada equipo solo tiene la oportunidad de jugar cuatro partidos.

La ruta hacia cuartos de final

Ahí surge otra de las principales diferencias: el método de clasificación a cuartos de final, mientras que en el torneo europeo en la liga A avanzan los dos primeros de cada grupo; los últimos dos descienden y otros dos juegan el Play off de descenso.

En CONCACAF, los dos mejores equipos de cada grupo avanzan a cuartos de final, en donde los esperan las cuatro selecciones preclasificadas de manera directa.

Nations League como catapulta a otros torneos

En UEFA, ser campeón de la Nations League no otorga boletos a diferentes certámenes internacionales; el único beneficio es el trofeo. Por su parte, en CONCACAF, ganar el certamen concede la clasificación directa para la Copa Oro.

A pesar de llevar el mismo nombre, las realidades son distintas porque se desarrollan bajo las particularidades de cada confederación.