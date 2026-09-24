Cruz Azul vs. Chivas: El duelo inicial de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul y Chivas representan a dos de las instituciones más relevantes del futbol mexicano y su rivalidad también ha ganado espacio en la Liga Femenil BBVA. En el Apertura 2026 estos equipos se enfrentarán nuevamente.

Su último duelo se disputó en la jornada 2 de la pasada Clausura 2026, ambos conjuntos empataron sin goles en el mismo recinto que albergará su próximo encuentro.

Con este antecedente, los clubes tendrán una nueva oportunidad en la de darle un rumbo distinto al partido.

Chivas busca mantenerse en la parte alta

A pesar de ser una apertura destacada para Chivas, mantienen el segundo lugar del Grupo B con 15 puntos empatando con Atlético de San Luis, pero con una pequeña diferencia de 2 goles, por lo que deja abierta la pelea por el segundo lugar del sector.

Las rojiblancas llegan después de vencer 2-0 a Tijuana y se encuentran a siete puntos del América por lo que un nuevo triunfo les permitiría seguir siendo una de las principales competidoras por los primeros lugares.

Cruz Azul necesita sumar en el Grupo A

La máquina celeste llega al encuentro en el séptimo puesto del Grupo A con 12 puntos, este partido representa la posibilidad de seguir escalando en la clasificación general de su grupo, luego de caer 2-0 ante el conjunto lagunero.

León y Santos Laguna mantienen un empate en puntos con el Cruz Azul, aunque la diferencia de goles posiciona a los equipos.

El encuentro entre Chivas y Cruz Azul tendrá fecha este viernes 25 de septiembre en el estadio Centenario a las 19:00.

Los lideres del Grupo A y B defienden su posición

La fecha anterior dejó al América sin paso perfecto después de empatar 2-2 ante Atlas; sin embargo, las Águilas mantienen el liderato del Grupo B con 22 puntos.

En el Grupo A, Rayadas y Tigres continúan en la parte alta con 21 unidades. Monterrey goleó 10-0 a Necaxa mientras las Amazonas vencieron 7-2 a Toluca. La diferencia de goles subió a Rayadas al primer puesto con +24, seguidas de Tigres con +20 y FC de Juárez con +4.

Para esta serie, Rayadas visitará a Puebla, mientras Tigres recibirá al Atlético de San Luis. América, por su parte, enfrentará a León después de haber empatado ante Atlas y puesto fin a su racha de triunfos consecutivos.

¿Dónde ver los partidos de la Jornada 9 de la Liga Femenil?

La actividad de la novena fecha tendrá encuentros entre equipos que buscan mantenerse en la parte alta.

Con nueve encuentros programados, iniciando el 25 de septiembre y finalizando el 28, los resultados pueden modificar las posiciones de ambos grupos conforme vaya sucediendo la jornada.

Viernes 25 de septiembre

Cruz Azul vs. Chivas | 19:00 | Estadio Centenario | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA) y Vix

Sábado 26 de septiembre

Querétaro vs. Atlas | 12:06 | Estadio La Corregidora | Transmisión: Fox One y Tubi

Pachuca vs. Santos Laguna | 17:00 I Estadio Hidalgo | Transmisión: Fox One y Tubi

FC Juárez vs. Tijuana | 19:06 | Estadio Olimpico Juarez | Transmisión: Fox One y Tubi

Domingo 27 de septiembre

Puebla vs. Rayadas | 12:00 | Estadio Cuauhtémoc | Transmisión: Facebook, YouTube, TikTok (LIGA FEMENIL DNDSEA)

Tigres vs. Club Atlético de San Luis | 18:06 | Estadio Universitario | Transmisión: Fox One y Tubi

Lunes 28 de septiembre