Cita con la historia: México albergará por primera vez un Mundial de Ciclismo en 2029

México hará historia en el deporte internacional al albergar por primera vez en su trayectoria un Campeonato Mundial de ciclismo en el año 2029. La Unión Ciclista Internacional (UCI) designó a Puebla como la sede que recibirá el Campeonato Mundial de MTB Maratón (XCM). Esta asignación se confirmó durante el desarrollo del 195º Congreso de la UCI celebrado en Montreal, Canadá.

Aunque México ya contaba con el antecedente de haber organizado el Mundial de Paraciclismo en Pista en el año 2014, la asignación de este certamen representa la primera ocasión en la que el país es elegido por el organismo internacional para organizar un Campeonato Mundial absoluto de la UCI en cualquier modalidad olímpica o de montaña.

¿Cómo se compite en el Cross-Country Maratón (XCM)?

El Cross-Country Maratón (XCM), consiste en una prueba de resistencia que se disputa en circuitos de gran fondo con distancias que oscilan entre los 60 y 160 kilómetros, caracterizada por sus imponentes ascensos técnicos y desniveles geográficos sumamente pronunciados.

El factor logístico y la tradición deportiva resultaron claves para la elección de Puebla por parte de la comisión evaluadora. La postulación de la entidad estuvo fuertemente respaldada por su robusto historial organizativo; desde el año 2004, la región de Atlixco alberga de manera ininterrumpida el célebre Popobike Marathon, una competencia masiva de montaña realizada en las faldas del volcán Popocatépetl que reúne a más de 2,000 ciclistas en cada una de sus ediciones.

Bernardo de la Garza, titular de la Unión Ciclista de México (UCMex), celebró el logro en sus redes oficiales, destacando el crecimiento que está experimentando el ciclismo mexicano en el plano internacional. Se prevé que las autoridades mundiales sigan arrojando buenas noticias para el país, ya que la atención de la afición se mantiene fija en este próximo 29 de septiembre, día en el que se espera que la UCI anuncie el regreso de la Vuelta México bajo el nombre oficial de Mex-Tour dentro del calendario internacional.