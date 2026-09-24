Amargo debut de Marcelo Gallardo: Corea del Sur golea a Ecuador

El inicio del ciclo de Marcelo Gallardo en la banca de la Selección de Ecuador estuvo lejos de ser el soñado. En el arranque de la gira asiática, la Tri sufrió una dura derrota 3-0 ante Corea del Sur, resultado que refleja las carencias tácticas del conjunto sudamericano en su proceso de reestructuración desde su última aparición en la Copa del Mundo 2026.

Arranque complicado para Marcelo Gallardo

‘El Muñeco’ Gallardo no tuvo gran margen de maniobra al contar únicamente con una sesión de entrenamiento previo al encuentro con Los Guerreros de Taeguk, quienes dominaron en la posesión del balón.

Al término del partido, Gallardo mencionó que se deben empezar a corregir cuestiones tácticas, además de asumir la responsabilidad como corresponde.

Es importante mantener cierta calma, más allá de que está bueno que duela la derrota. La derrota te da una sensación de querer recuperarte rápidamente”, declaró Gallardo.

Los seleccionados de Ecuador sufrieron la presión ofensiva de Corea del Sur durante el encuentro amistoso de Fecha FIFA. @LaTri

En la primera convocatoria del Muñeco no recibieron llamados Moisés Caicedo y Piero Hincapié, debido a molestias físicas que presentan ambos futbolistas de la Premier League. Esto afectó al combinado nacional por la ausencia de dos de sus figuras más relevantes en el terreno de juego.

Javier Aguirre estuvo en el radar de Ecuador

Antes de concretar la llegada del exentrenador del River Plate, la Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) exploró otras alternativas, entre ellas destacó que el mexicano Javier ‘El Vasco’ Aguirre fue considerado para asumir el timón.

De acuerdo con Radio Marca Valencia, el estratega mexicano también recibió ofertas de Corea del Sur para el ciclo mundialista rumbo a 2030; sin embargo, decidió volver al futbol de España para hacerse cargo del Valencia y el argentino se apuntó con Ecuador.

'El Vasco' Aguirre estuvo en el radar de la FEF para el ciclo rumbo a 2030. Mexsport

Antecedente mundialista: Ecuador perdió ante México 2026

Para este nuevo inicio de ciclo, la selección de Ecuador busca dar vuelta de página tras su desempeño en la reciente Copa del Mundo, en la cual cayó ante la Selección Mexicana 2-0 en los dieciseisavos de final, partido que se vio envuelto en polémicas y tensiones dentro y fuera de la cancha.

México se impuso 2-0 ante el conjunto sudamericano en los dieciseisavos de final. Mexsport

Aquella eliminación causó que la FEF reestructurara el banquillo de la selección mayor y ahora, con el golpe sufrido por parte de Corea del Sur, el Muñeco tendrá pocos días para mejorar el funcionamiento de su grupo y reajustar piezas antes de su próximo compromiso internacional, que será contra Japón este jueves 1 de octubre.