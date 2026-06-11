El luchador Grako se quitó la máscara en noticiero; pone fin a su carrera

Tras varios años de entrega sobre el ring, Grako, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), sorprendió al anunciar el fin de su carrera profesional y el despojarse de su máscara en el noticiero del organismo, una decisión que tomó por las diversas lesiones que sufrió en su carrera, cómo el romperse los brazos hace tres años.

"A partir de que el cuerpo va batallando con lesiones. Nos entregamos y eso causa daños irreversibles. Me rompí los brazos hace tres años; tuve un año de recuperación y en el regreso te das cuenta que las cosas no van siendo las mismas, no hay rival débil. Antes de que se manche una carrera, tomo la decisión de finalizar una etapa como luchador. Se abre una puerta que no quiero desperdiciar, estoy ilusionado de seguir aquí", indicó el originario de Zacatecas.

Un momento significativo llegó cuando al rudo se le pidió que revelara su identidad,.algo que le hubiera gustado hacerlo arriba del ring.

"Las personas que nos ven, merecen un respeto. Vamos a despojarnos de algo tan querido, de algo que forma parte de mi, sigo en la Arena México, encantado de la vida. Hoy nos despojamos de la máscara..., hijoles, se siente fuerte, se siente duro, pero terminamos un ciclo como luchador, vamos a entrar ahora en mundo del control arriba del ring, cómo réferi. A toda la gente le doy las gracias, a toda la gente que siguió mi carrera, a toda la gente que le gustó mi trabajo", mencionó el médico.

De esta forma, Omar Grako Palacios se integrará al router de réferis que tiene el CMLL y su debut en esta nueva etapa lo realizará el oróximo sábado, en la Arena Coliseo de Perú 77.

"Vamos a darle un nuevo inicio a esta etapa, esta es la nueva carrera del 'gobernador' y vamos a tener Grako para rato, una etapa diferente, seguimos en la empresa porque la lucha libre la llevamos en la sangre", mencionó.