¿El equipo con más derrotas en el Super Bowl? Este es el curioso caso de los Patriotas

En el gélido invierno de Foxborough, la gloria y el luto suelen caminar de la mano, compartiendo el mismo aliento gélido. Los New England Patriots, esa entidad que durante décadas ha dictado el pulso de la NFL, se encuentran hoy ante un espejo que les devuelve una imagen tan resplandeciente como cruel.

Con la reciente caída en este 2026 frente a los Seattle Seahawks, la franquicia ha alcanzado una cumbre estadística que nadie desea escalar en solitario: son el equipo con más títulos, pero también el que más veces ha visto naufragar sus sueños en la orilla. Dejan atrás a los Broncos de Denver que se quedaron con 5 derrotas en el gran juego dominical que fueron en los años de 1978, 1987, 1988, 1990 y 2014.

La derrota de este año no es solo un tropiezo; es la sexta cicatriz de una narrativa que oscila entre la omnipotencia y la fragilidad absoluta.

La historia de los Patriots en el Super Bowl es un poema de amargura, aunque también una lírica procaz. Para entender el peso de este 2026, hay que desenterrar los fantasmas del pasado:

Aficionados del equipo Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL ahora sufren las burlas de ser el más perdedor. Cuartoscuro

1986: La Humillación de los Monstruos. Aquella tarde ante los Chicago Bears no fue una derrota, fue un exorcismo. Un equipo primerizo que fue devorado por la defensa más feroz de la historia con Richard Dent como MVP.

1997: El Retorno Fallido. Bajo el cielo de Nueva Orleans, Brett Favre y sus Green Bay Packers recordaron a New England que el linaje no se compra con una sola gran temporada.

2008 y 2012: El Gigante en la Garganta. Quizás las heridas más profundas. La perfección arrebatada por una atrapada imposible con el casco y la sombra de Eli Manning convirtiéndose en la némesis de una dinastía que parecía invencible.

2018: El Vuelo del Águila. Una oda al ataque donde Filadelfia desnudó las carencias de una defensa que, por una noche, olvidó cómo ser legendaria.

La caída que tuvieron ante las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl LII Archivo

2026: Al lado oscuro. La defensa de Seattle se engulló al juvenil Drake Maye y lo capturó siete veces para dejarlo tendido con todo el proyecto de Vrabel.

PERO... SON LOS MÁS GANADORES

Poseer seis anillos de campeón es un hito que los sitúa en la cumbre, compartiendo mesa con los Steelers, pero las seis derrotas los condenan a un purgatorio particular. Es la paradoja de aquel que llega siempre a la fiesta.

El tropiezo ante Seattle en esta edición de 2026 cierra un círculo de doce apariciones totales, un volumen de presencia que habla de una constancia inhumana, pero que también subraya una vulnerabilidad fascinante.

Hoy, los Patriots son el equipo de las dos caras: el monarca absoluto y el eterno derrotado. Una dualidad que solo los más grandes pueden permitirse sostener sin desmoronarse.

Las 6 derrotas