Sin maquillaje / arlamont@msn.com.mx / 9 de febrero de 2026

VENEZUELA

Señor La Mont, ¿qué puede pasar con Venezuela ahora que Trump descubrió que su petróleo es difícil de extraer y procesar?

R. Otra realidad que TACO no había contemplado. La realidad que enfrenta Estados Unidos en Venezuela es menos épica y más técnica. Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con alrededor de 303 mil millones de barriles.

Además, la industria petrolera venezolana está devastada: la producción cayó más de 70 por ciento desde finales de los años noventa por nacionalizaciones, sanciones y pérdida de talento técnico.

Esto significa que, aunque Trump ha declarado que Estados Unidos podría “revivir” la industria y extraer riqueza del subsuelo venezolano, la realidad es que el petróleo no saldrá rápido ni barato. Washington puede intentar controlar exportaciones o redirigir crudo al mercado global, pero sin infraestructura, inversión y estabilidad política, el petróleo venezolano seguirá siendo un gigante dormido.

HOLLYWOOD

¿Es buen momento para ir a buscar chamba en Hollywood?

R. Hollywood entra a 2026 en modo ajuste. Tras un 2025 complicado, con 17 mil empleos perdidos y un modelo de negocio en transformación, la industria enfrenta un año en el que el streaming domina, los estudios tradicionales se reestructuran y la inteligencia artificial redefine procesos creativos.

Los análisis coinciden en que el viejo Hollywood ya no existe: plataformas como Netflix, Apple y Amazon pesan más que varios estudios combinados, y la producción de series ha bajado tras el fin de la era del Peak TV.

Hollywood no está muriendo, está mutando.

TABACO Y VAPEADORES

¿Qué sabemos del uso de tabaco y vapeadores entre jóvenes en México

R. México vive un cambio profundo en sus hábitos de consumo de nicotina. La ENCODAT 2025 muestra que el uso de cigarrillos tradicionales sigue bajando, mientras que el vapeo sube, especialmente entre jóvenes. El consumo mensual de cigarro en la población de 12 a 65 años cayó a 15.1 por ciento, pero el uso de vapeadores subió a 2.6 por ciento, más del doble que en 2016.

Entre adolescentes de 12 a 17 años, el dato es más llamativo: sólo 2 por ciento fuma cigarrillos, pero 3.1 por ciento usa vapeadores. Es decir, el vapeo ya supera al cigarro tradicional entre menores.

México mantiene una prohibición nacional sobre la venta e importación de vapeadores desde 2022, reforzada en 2025 y 2026, con el objetivo explícito de reducir la exposición juvenil a estos productos.

Aun así, el mercado informal y el comercio digital han mantenido la disponibilidad.

El país está en una transición: menos humo, más vapor, más regulación y más enfermedades pulmonares. A ver cuándo la gente deja de meterse químicos a sus pulmones.