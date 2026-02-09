Una comunidad vibrante

Por: Susannah Goshko*

Cuando pienso en lo que significa la educación británica, vuelvo a mi etapa como estudiante en la Universidad de Newcastle, donde descubrí una formación que va mucho más allá de lo académico y que impulsa a explorar con curiosidad y creatividad.

De mis sorpresas más grandes fue saber que uno de los alumnos destacados de mi alma mater fue Rowan Atkinson, a quien probablemente asocian más con el nombre de Mr. Bean, pero que antes de convertirse en ese icónico personaje de la cultura pop británica, estudió ingeniería eléctrica.

Y es que él es una muestra perfecta de la versatilidad de los caminos que se abren cuando la educación fomenta el pensamiento crítico y la libertad para reinventarse. Esa combinación –solidez académica, apertura al mundo y capacidad para conectar disciplinas y culturas– es, para mí, uno de los mayores atractivos de la experiencia educativa en el Reino Unido.

Por eso, no me sorprende que el Reino Unido sea el segundo destino preferido por los mexicanos que buscan cursar una maestría en el extranjero, sólo superado por Estados Unidos, que geográficamente está más cerca de México.

La comunidad de estudiantes mexicanos en el Reino Unido, que cada año suma a unos mil 600 estudiantes, es una de las más vibrantes e influyentes que he conocido. De ahí que la relación entre nuestros países se ha construido con las historias personales de los miles de estudiantes que regresaron de sus estudios para impulsar proyectos innovadores en el sector público, en empresas tecnológicas, en centros de investigación, organizaciones civiles y espacios culturales.

La semana pasada tuve el enorme placer de ser anfitriona de un encuentro de UK Alumni de distintas generaciones, formaciones y trayectorias que hoy ocupan roles clave en sectores estratégicos.

Fue muy enriquecedor conocer a tanta gente tan interesante y que tienen tanto impacto en la comunidad, pero sobre todo facilitar un espacio donde pudiéramos encontrar puntos en común para nuestro trabajo en México.

Nuestra comunidad de alumnos está integrada por increíbles perfiles y fue un placer platicar, por ejemplo, con la diputada Patricia Armendáriz, economista de Cambridge, y saber que ha impulsado a cientos de emprendedores en el país. O gente como Jaime Vázquez Bracho, formado en la London School of Economics, que está liderando esfuerzos para la restauración de cuencas y ríos en México. Historias distintas, pero con un punto en común: usar el conocimiento adquirido para transformar e impactar positivamente en comunidades.

Este encuentro, además, coincidió con una fecha especial: el 43 aniversario del programa Chevening, que celebramos el 8 de febrero. Para México, Chevening ha sido una plataforma invaluable. Casi 3 mil mexicanas y mexicanos forman ya parte de esta red global de líderes, cada uno con una historia de impacto en áreas como innovación, políticas públicas, ciencia o acción climática.

Por eso, estamos muy emocionados de dar la bienvenida esta semana a una nueva generación de becarios Chevening que regresa de sus estudios en Reino Unido. Entre ellos se encuentra Jaqueline García, Social Media Ambassador, quien afirmó que Chevening redefinió su perspectiva profesional y su papel en el ámbito internacional.

Todos estos ejemplos refuerzan nuestra convicción: la cooperación educativa entre México y el Reino Unido no es un accesorio de la relación bilateral. Es uno de sus pilares más sólidos, que muestra cómo la inversión en talento y el futuro de jóvenes produce beneficios tangibles para ambos países.

Y hoy queremos seguir fortaleciendo esta comunidad. Si has estudiado en el Reino Unido, o conoces a alguien que lo haya hecho, te invito a mantenernos en contacto, seguirnos en redes en @SusannahGoshko y @UKinMexico, y registrarte en nuestra UK Alumni Network (forms.office.com/e/4Y9uyPgxVg). Queremos que esta comunidad siga creciendo, compartiendo y transformando.

*Embajadora del Reino Unido en México