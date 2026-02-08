¿Cuánto tiempo estará en la cárcel el aficionado que invadió el campo en el Super Bowl? 

Durante el Último Cuarto del Super Bowl 2026, un aficionado invadió el campo del Levi's Stadium siendo capturado de inmediato por el cuerpo policiaco y siendo retirado del recinto, perdiendo todo lo invertido en su boleto, teniendo la obligación de cubrir una multa económica y teniendo que pasar unas cuantas horas en la cárcel.

Los Seattle Seahawks contaban con una amplia ventaja de cara a los últimos minutos en el Super Bowl 2026 celebrado en la casa de la mezclilla ante los New England Patriots, quienes contaban con la oportunidad de consagrarse como los máximos ganadores en la historia de la NFL.

Patriots contaba con la posesión del ovoide, cuando este aficionado decidió saltar al campo y ser abatido por el cuerpo de seguridad, además de que la señal internacional comenzó a mostrar a los diversos jugadores de ambos equipos en el emparrillado y haciendo tomas abiertas del Levi's Stadium con el objetivo de que este espontáneo fuera despojado del yardaje.

El espontáneo que invadió el campo en el Super Bowl muestra leyenda en el pecho y espalda. AFP

Sin la publicidad deseada por el espontáneo que saltó con una leyenda tanto en el pecho como en la espalda, el cuerpo de seguridad deberá ser entregado a la policía local, ante quienes deberá rendir las siguientes cuentas:

- Acusado de allanamiento por invasión a propiedad privada.

- Fianza que puede variar entre los 500 y 1,000 dólares (poco más de $17,000 pesos mexicanos).

- Veto de por vida del Levi's Stadium para cualquier evento que se lleve a cabo en el recinto.

- Antecedentes penales que podrían afectarle para futuros empleos.

- Libertad condicional durante 6 meses.

- Trabajo comunitario que rondaría las 25 horas.

- Al menos, una noche en la cárcel, hasta que pueda ser acreedor a pagar la fianza.

A partir de dicho instante, los New England Patriots lograron hilar un par de jugadas que terminaron con un touchdown que devolvía la esperanza a los 6 veces campeones de la NFL, sin embargo, Seattle respondió inmediatamente para poner cifras definitivas y alzar su segundo trofeo Vince Lombardi en la historia (2013 y 2026).

BFG