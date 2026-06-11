‘Llegó el gran día’, Selección Mexicana rinde tributo a la afición

La Selección Mexicana rindió un tributo a la afición que la ha acompañado en diferentes compromisos, pero este jueves 11 de junio de 2026 será diferente, donde espera que sea inolvidable

“La ilusión de estar aquí no nos la puede quitar nadie. El hecho de estar aquí sentado, el hecho de estar con los jugadores en la noche, el hecho de estar preparándonos para el gran evento para hacer un gran Mundial, creo que es algo que no tiene precio. Agradecerle a la afición, que está con nosotros, que está afuera en la puerta, que te ve en la calle, que te saluda, que está contigo”, mencionó el técnico Javier ‘El Vasco’ Aguirre en el video que publicó la Selección Mexicana a primer ahora de este jueves.

“Será inolvidable”, cerró el técnico, en el video que muestra la entrega y la pasión de algunos aficionados mexicanos, ya sea en territorio nacional o internacional.

EL MUNDIAL MÁS NORTEÑO

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, compartió un video con la temática del “Mundial más norteño”, en donde la inclusión, el futbol y el festejo se comparten con todos los aficionados que llegan a la entidad.

“En Nuevo León siempre hay un lugar para todos, aquí los vamos a hacer sentir como en casa y aquí el futbol y la celebración se comparten con todos los que llegan. Aquí no viviremos sólo un Mundial, viviremos el Mundial más norteño”, dijo.