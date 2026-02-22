¡Casi llega a los golpes! Video capta a Messi intentando encarar al árbitro tras derrota 

El arranque de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS) no dejó como imagen principal dejó una imagen diferente de Lionel Messi, con el argentino estallando en furia, como pocas veces se ha visto en su carrera. Tras la derrota del Inter Miami por 3-0 ante Los Angeles FC, el "10" argentino protagonizó un incidente en los túneles del Memorial Coliseum que pudo haber terminado en un escándalo.

Al finalizar el partido, Messi estuvo cerca de encarar al árbitro canadiense Pierre-Luc Lauzière. Según imágenes vistas en redes sociales, el capitán de Las Garzas se dirigió con determinación hacia el vestuario de los árbitros, con la clara intención de encarar a la terna. Fue en ese momento crítico cuando apareció Luis Suárez para frenar el ímpetu de su mejor amigo.

El forcejeo que evitó una sanción histórica para Messi

En un video que se ha vuelto viral, se observa cómo Suárez intercepta a Messi justo antes de que logre ingresar al área restringida de los silbantes. El uruguayo tuvo que recurrir a los jaloneos y a la fuerza física para sujetar a un Messi visiblemente alterado, guiándolo fuera de la zona de conflicto.

Un debut amargo para el proyecto de Mascherano

Mientras Messi se retiraba rumiando su enojo, el análisis deportivo quedaba en segundo plano. El equipo dirigido por Javier Mascherano, que contaba en su once inicial con figuras como Rodrigo De Paul y Germán Berterame, se vio superado por la efectividad de un LAFC que no perdonó.

Para Messi fue un resultado difícil de digerir. A pesar de haber completado el partido tras superar molestias físicas, su espíritu competitivo se vio herido por lo que consideró un arbitraje permisivo ante las constantes faltas del rival.

Ahora, con la mirada puesta en el clásico ante Orlando City, el Inter Miami deberá canalizar esa rabia en fútbol para intentar defender el campeonato.