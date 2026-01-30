Listos los cruces de los playoffs de la Champions League; ¿habrá revancha?

El Real Madrid tendrá que enterrar su pesadilla de la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League, si es que quiere superar los playoffs. El sorteo deparó que el cuadro merengue y el Benfica de José Mourinho se volverán a ver las caras, en uno de los duelos más atractivos en esta ronda.

El pasado miércoles 28 de enero de 2026, el Benfica fue superior al Real Madrid, un cuadro luso con intensidad y agresividad que venció 4-2 a los españoles en Lisboa, incluido un gol del portero Anatoliy Trubin en el 90+8’, que les permitió colarse a los ‘playoffs’ como lugar 24.

El Real Madrid se volverá las caras con su 'coco' de la última jornada de la Fase de Liga de la Champions League Reuters

El cruce también significa la vuelta de José Mourinho al feudo madridista por primera vez desde que dejó el banquillo del Real Madrid en 2013.

El Benfica presume dos Copas de Europa en su palmarés, ganándole una final al Real Madrid en 1962 por marcador de 5-3. Después, en la temporada 1964-65, se vieron las caras en la eliminatoria de cuartos de final, un cruce en el que avanzó el Benfica, que venció en la ida por 5-1 y perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu por 2-1.

El cruce significará el regreso de José Mourinho al feudo del Real Madrid Reuters

El ganador de este choque se enfrentará las caras al Sporting CP o Manchester City en los Octavos de final.

- Juegos de ida de los playoffs de la Champions: 17 y 18 de febrero.

- Juegos de vuelta de los playoffs de la Champions: 24 y 25 de febrero.

Por su parte, el actual campeón de la Champions League, el PSG, chocará ante el Mónaco. El cuadro parisino tuvo en sus manos pasar directo a los Octavos de final, pero no pasó del empate 1-1 ante el Newcastle en el Principado, por lo que terminó en el lugar 11.

Al Mónaco, el PSG ya le ganó 1-0 en la Ligue 1 el pasado 29 de noviembre, pero actualmente arrastra una mala racha de resultados.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE LOS PLAYOFFS DE LA CHAMPIONS LEAGUE:

Mónaco - París Saint Germain.

Benfica - Real Madrid.

Bodo/Glimt - Inter de Milán.

Qarabag – Newcastle.

Galatasaray – Juventus.

Brujas - Atlético de Madrid.

Borussia Dortmund – Atalanta.

Olympiacos - Bayer Leverkusen.