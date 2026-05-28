¡Sorpresa mayor en Roland Garros! Sinner es eliminado; víctima del intenso calor

Sorpresa mayor en Roland Garros. Jannik Sinner, número uno del mundo, fue eliminado en la segunda ronda. El italiano sufrió físicamente por el intenso calor, en un partido en el que comenzó con dos sets arriba, pero el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56) se repuso para llevarse el partido por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6 en la pista central.

La derrota de Sinner pone fin a una racha de 30 victorias consecutivas, después de conquistar los cinco títulos ATP Masters 1000 de este curso en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Jannik Sinner se apoyó en varias ocasiones en su raqueta, como si fuera un bastón

El tercer set fue el detonante. El originario de San Cándido, Italia, sufrió los estragos del intenso calor. Perdió 15 puntos seguidos, por lo que el número uno del mundo se sentó sobre los paneles publicitarios laterales para recuperar el ánimo con 4-5, 0-40, tras más de dos horas de juego.

La juez preguntó por su estado de salud y Sinner le respondió que no sabía si se trataba de una deshidratación o de otra cosa, mientras se apoyaba en la raqueta como si fuera un bastón para mantenerse en pie, quizá afectado por calambres.

Jannik Sinner se vació botellas de agua para tratar de reaccionar Reuters

El italiano recibió la atención de un fisioterapeuta antes de marcharse a los vestidores por unos minutos para una evaluación de su estado de salud.

Sinner no se pudo recuperar. Perdió el set antes de anotar apenas un juego en el siguiente y otro en el quinto y decisivo. Encadenó errores y no fue capaz de subir a la red para responder a las dejadas. En cada pausa del juego se estiraba. En cada cambio de lado se puso una bolsa de hielo en el cuello o se vació una botella de agua en la cabeza.

Inclusive, Jannik Sinner utilizó un ventilador Reuters

“Es duro para él. Creo que tuve un poco de suerte. Lo siento por él. Merecía ganar y luego no sé qué le pasó. Quizá calambres, quizá la presión, pero espero que se recupere. Estoy súper contento. Voy a seguir intentando jugar lo mejor posible. Es un torneo que me encanta jugar, la tierra batida es mi mejor superficie”, dijo Juan Manuel Cerúndolo.