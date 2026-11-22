Chivas se consagró como superlíder del Apertura 2026 de la Liga MX y la historia le envía un guiño al Rebaño de Gabriel Milito, ya que al igual que en la temporada 1986-87, sus más cercanos perseguidores fueron Cruz Azul y América; en Liguilla, el conjunto tapatío llegó hasta la Final y se coronó ante La Máquina.

Sumando 33 puntos producto de 9 victorias, 6 empates y 2 derrotas, Chivas se consumó como el líder del Apertura 2026 de la Liga MX y consiguió el mejor sitio posible de cara a la Liguilla, donde los Tuzos del Pachuca de Benjamín Mora serán su primer escollo a superar.

Tras 15 años de espera, Chivas rompió la sequía en el Apertura 2026 y volvió a terminar como líder general de la Liga MX. Mexsport

Pese a que el último antecedente de cuando fue líder no lo acompaña, la coincidencia que hace soñar al Rebaño es que Cruz Azul (2º) y América (3º) terminaron como sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones de cara a la Liguilla.

En año mundialista y de liderato, Chivas ya se coronó

Fue en la temporada 1986-87, la inmediata que se jugó después de la Copa del Mundo en donde Diego Armando Maradona levantó el trofeo en la cancha del Estadio Azteca, Chivas se midió en los Cuartos de Final a Rayados de Monterrey, a quienes vencieron con un global de 4-3; América fue eliminado por Puebla.

En la antesala de la Final, Chivas cumplió con la etiqueta de favorito y derrotó 4-0 a los Camoteros para conseguir su sitio en la Final del certamen, misma en la que se midió ante un Cruz Azul que llegaba tras haberse impuesto a Tecos (en penales) y Morelia.

Tal como sucedería en el actual Apertura 2026, donde Chivas y Cruz Azul únicamente se podrían enfrentar en la Final, el Rebaño le arrebató el título a La Máquina, cayendo 1-2 en la ida y haciéndose fuerte en la cancha del Estadio Jalisco para batir 3-0 a los cementeros (4-2 en el global) y sumar su novena estrella en el escudo del club más mexicano... mismo que representó el inicio del Campeonísimo.

Solamente el tiempo definirá si este dato se convierte en una coincidencia que no trascendió a más o si se vuelve una tendencia en la historia del conjunto Rojiblanco que busca su título número 13 desde la profesionalización del futbol mexicano.

BFG