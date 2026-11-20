Atlante cerró el torneo que marcó su regreso en la Liga MX. Los Potros de Hierro comandados por Miguel Herrera contaron con un alentador inicio de torneo, sin embargo, la falta de contundencia sepultó sus aspiraciones por contender por los primeros sitios en la tabla de posiciones.

El Apertura 2026 arrancó con una polémica derrota frente a Necaxa en la cancha del Estadio Victoria, mientras que un empate frente al América, un triunfo ante Cruz Azul y una igualada ante Toluca hacían soñar a los capitalinos con ser el matagigantes.

La cabecera norte del Estadio Banorte pertenece a la porra del Atlante siempre que el conjunto azulgrana es local. Bernardo Ferreira

La derrota ante Tigres en los últimos minutos, y las igualadas ante León, Atlas y Puebla -además del atropello en el Banorte ante Pachuca- fueron mermando lentamente las aspiraciones del Equipo del Pueblo por terminar entre los 8 mejores del campeonato, hasta que una contundente goleada ante Rayados de Monterrey encendía nuevamente la llama de la esperanza para los dirigidos por Miguel Herrera.

La última victoria de Atlante se presentó en la Jornada 13 ante FC Juárez en la frontera del país, solo que los descalabros previos ante Querétaro y Pumas, además de las caídas ante San Luis, Chivas y Santos, sepultaban la esperanza de los Potros de Hierro que terminaron con las manos vacías en un certamen donde las sensaciones fueron mejores que los resultados.

Finalmente, sin la presencia de Hobbit Bermúdez, los Potros de Miguel Herrera pusieron fin a su participación en el Apertura 2026 ante los Xolos de Gilberto Mora, donde el compromiso terminó con gol de Gilberto Mora.

Todos los resultados del Atlante - Apertura 2026

Con 3 victorias, 5 empates y 9 derrotas, estos fueron los resultados del Atlante a lo largo del Apertura 2026 de la Liga MX, certamen en el que anotó 16 goles por 27 recibidos:

Jornada 1 / Necaxa 2-1 Atlante.

Jornada 2 / Atlante 1-1 América.

Jornada 3 / Cruz Azul 2-3 Atlante.

Jornada 4 / Atlante 0-0 Toluca.

Jornada 5 / Tigres 2-0 Atlante.

Jornada 6 / Atlante 1-1 León.

Jornada 7 / Atlas 1-1 Atlante.

Jornada 8 / Atlante 0-3 Pachuca.

Jornada 9 / Puebla 1-1 Atlante.

Jornada 10 / Atlante 4-2 Monterrey.

Atlante vence a Monterrey y suma su segundo triunfo en el Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

Jornada 11 / Querétaro 2-0 Atlante.

Jornada 12 / Atlante 1-2 Pumas.

Jornada 13 / FC Juárez 0-1 Atlante.

Jornada 14 / Atlante 0-1 Atlético San Luis.

Jornada 15 / Chivas 4-2 Atlante.

Jornada 16 / Atlante 0-2 Santos.

Jornada 17 / Xolos 1-0 Atlante.

BFG