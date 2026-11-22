El balón cambia de forma, las reglas son distintas y las tribunas tienen sus propios rituales. Pero en el Estadio Banorte hay alguien que conoce ambos universos sin necesidad de ocupar una butaca: Carla Luisa, quien desde su puesto de dulces observa el comportamiento de los aficionados que llegan a los partidos.

Su jornada transcurría con tranquilidad cuando conversó sobre las diferencias que ha encontrado entre el público de la Liga MX y el que asiste a los encuentros de la NFL en México. Su experiencia incluye partidos del América, Cruz Azul y Atlante como locales, además de las visitas del futbol americano al país.

Y aunque ambos públicos comparten la emoción de asistir a un estadio, Carla tiene clara su impresión sobre el trato que recibe de unos y otros.

Sí, es muy distinta. Esta gente, la verdad, se siente más amable”, comenta al referirse a los aficionados de la NFL.

La diferencia, según su experiencia, también se refleja cuando llega el momento de comprar. Carla cuenta que entre los seguidores del futbol suele escuchar más comentarios sobre el precio de los productos, mientras que quienes acuden a los partidos de futbol americano muestran una mayor disposición para consumir.

La otra gente sí compra, pero es como que un poquito más: ‘Ay, es que está muy caro’. Y esta gente no, al contrario, vamos”, relata.

No se trata de una comparación improvisada. Carla recuerda que ha trabajado en anteriores partidos de la NFL en México y que, a partir de esas experiencias, ha identificado un comportamiento que distingue al público del emparrillado.

Desde su pequeño puesto, la perspectiva es diferente a la de quienes siguen el partido desde las gradas. Ella no está pendiente de las yardas, los goles o el marcador: observa cómo llegan los aficionados, qué compran, cómo se relacionan con quienes trabajan en el estadio y qué ambiente generan a su alrededor.

En un mismo inmueble conviven quienes visten los colores del América, los seguidores de Cruz Azul y Atlante, así como los aficionados que viajan o se reúnen para respaldar a una franquicia de la NFL. Son dos culturas deportivas con códigos propios, pero que comparten un mismo escenario.

Para Carla, las diferencias se notan incluso antes de que comience el espectáculo. Y mientras las tribunas se preparan para recibir a los aficionados, ella espera que la tranquilidad de las primeras horas se transforme en una buena jornada de ventas.