Con anotaciones en los primeros y últimos minutos del compromiso, Querétaro y Necaxa igualaron 2-2 en el que representó el último partido correspondiente a la Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin absolutamente nada por jugarse en la cancha del Estadio Corregidora, los Gallos de Esteban González cerraban la actividad de la Fase Regular en busca de 3 puntos que les permitieran terminar por arriba de Pumas, mientras que Necaxa únicamente aspiraba a dejar por detrás suyo al Atlante y FC Juárez.

A lo largo del Apertura 2026, Querétaro ilusionó a sus aficionados al consagrarse como uno de los mejores equipos en el meridiano del certamen, sin embargo, un cierre de pesadilla ocasionó que de haber estado en la 3º posición durante la Jornada 11, cayeran hasta los puestos de eliminación.

Querétaro 1-0 Necaxa

Fue durante una jugada por la pradera de la izquierda donde Iker Benito compartió con Mateo Coronel, quien con un centro a segundo poste dejaba a Alí Ávila con tiempo y espacio para ganar la posición, rematar picado a contrapié de Javier Orantes y abrir el marcador en el compromiso (13’).

Querétaro 1-1 Necaxa

Bastaron menos de 120 segundos para que en una jugada donde Emilio Rodríguez se impuso por calidad individual al regatear a 4 rivales, se plantó en el borde del área chica y con la parte interna de su educada pierna izquierda, mandaba el esférico al fondo de las redes (15’), igualado un compromiso que pintaba para vivir su mejor momento.

Querétaro 2-1 Necaxa

Cuando el tiempo estaba por cumplirse (75') Enzo Giménez probó de larga distancia y provocó el segundo tanto del conjunto local en el compromiso -ante un grosero error del arquero Javier Orantes- consiguiendo una victoria parcial que los dejaba con 23 puntos y a 2 unidades de la clasificación.

Querétaro 2-2 Necaxa

Finalmente, aprovechando un penal provocado en el 89', Julián Carranza se paró en el manchón de los 11 pasos y engañó a José Hernández, estremeciendo por última ocasión las redes y consiguiendo el empate definitivo en la cancha del mundialista Estadio Corregidora.

Con el Apertura 2026 habiendo llegado a su fin para estas escuadras, ambos ponen la mira en el Clausura 2027 de la Liga MX, donde los Gallos intentarán -ahora sí- mantener una buena inercia en la Fase Regular para tratar de conseguir su sitio en la siguiente edición de la Liguilla.

BFG