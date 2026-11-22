Más allá del resultado en Guadalajara, Joel Huiqui, técnico de La Máquina aprovechó el cierre de la fase regular para reconocer el compromiso de sus futbolistas durante los 210 días que han transcurrido desde que asumió las riendas del equipo.

“La disposición en todo momento. Les agradecí los 210 días que han pasado desde que tomé al equipo y ellos han abierto oídos y puesto sus capacidades al beneficio del equipo, dispuesto a repetir el campeonato y eso me deja contento”, expresó Huiqui.

Aunque perdió la oportunidad de terminar en la primera posición, considera que su equipo tiene argumentos para competir por el título. La derrota no borró el balance positivo de una campaña en la que se mantuvieron en la pelea por el primer puesto.

“Nos consideramos dignos candidatos a pelear por el título. Este partido fue de liguilla ante un rival que nos encontraremos seguramente más adelante. El equipo hizo un cierre de campaña extraordinario. No estamos felices, nos hubiera gustado cerrar de líderes”, reconoció.

Completar su primer torneo al frente de Cruz Azul también representó un desafío particular. Recibió al equipo en la jornada 17 del certamen anterior, cuando ya existía una inercia de trabajo que tuvo que modificar para imprimirle su sello.

“No era fácil poder trabajar con un grupo que venía con una inercia cuando yo tomé el grupo en la jornada 17 del torneo anterior. Tengo un equipo que compitió todo el torneo y que está listo ahora para afrontar la liguilla”, concluyó.

La liguilla será la oportunidad para respaldar con resultados la confianza que ha depositado en sus jugadores y demostrar que Cruz Azul tiene argumentos para pelear por el título.