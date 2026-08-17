Liga MX modifica horarios de Toluca y Rayados de la Jornada 5

La Liga BBVA MX anunció este lunes los horarios definitivos de la Jornada 5 del torneo Apertura 2026, que se disputará entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto.

El comunicado oficial, publicado a través de su cuenta de X, detalla la programación completa de los nueve partidos, con dos ajustes clave que afectan a Rayados de Monterrey y a los Diablos Rojos de Toluca.

Rayados es líder general a falta de que termine la jornada. Jorge Martinez/Mexsport

Originalmente, tanto el duelo entre León y Rayados como el de Querétaro frente a Toluca estaban programados para el sábado 22 de agosto. El primero se jugaría a las 20:00 horas en el Estadio León, mientras que el segundo estaba fijado a las 18:00 horas en el Estadio La Corregidora.

Sin embargo, la nueva programación adelanta ambos encuentros al viernes 21 de agosto. León vs Rayados se jugará a las 19:00 horas en el Estadio León, y Querétaro vs Toluca se moverá a las 21:00 horas en La Corregidora.

El resto de la jornada se mantiene sin cambios: Tigres-Atlante y FC Juárez-América el viernes, Guadalajara-Tijuana, Puebla-Santos y Cruz Azul-Atlas el sábado, y Atlético de San Luis-Pachuca junto a Pumas-Necaxa el domingo.

Cuartos de Final de la Leagues Cup, el motivo del cambio de horario

Los ajustes en la Jornada 5 responden directamente a la participación de clubes de la Liga BBVA MX en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

Según el comunicado oficial de la liga, la modificación tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones posibles para los equipos mexicanos que disputarán esta instancia, y se realizó con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento de Competencia.

La liga agradeció especialmente al Club Querétaro por su disposición para aceptar el cambio de horario.

Los cuatro representantes mexicanos en cuartos de final son León, Rayados de Monterrey, Toluca y América. Los partidos se jugarán el martes 25 y el miércoles 26 de agosto en territorio estadounidense.

El 25 de agosto, Rayados enfrentará al Chicago Fire y León se medirá al Real Salt Lake. Un día después, el 26 de agosto, Toluca chocará con el Austin FC y América disputará su duelo ante el Columbus Crew.