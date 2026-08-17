¡El debut más joven del Levante! Marc Santos debuta con 15 años en LaLiga

Con 15 años y 280 días el futbolista español, Marc Santos, de la Cantera Granota se convirtió en debutante más joven del Levante UD, siendo el tercer jugador de menor edad en debutar en LaLiga, detrás de Luka Romero y Francisco Bao y superando por dos días a Lamine Yamal.

El histórico momento ocurrió en el minuto 64 del encuentro ante el RCD Espanyol, cuando el defensor ingresó al terreno de juego en sustitución de Iván Romero. A pesar de la derrota del conjunto granota por 3-0, la irrupción de Santos marca un hito para la institución.

El director técnico de la Cantera Granota, Joaqui Navarro, expresó que en el grupo de coordinadores de la cantera estaban al pendiente del debut de Marc.

Se siente mucho orgullo y satisfacción por el trabajo hecho durante todos estos años”, manifestó Navarro.

Así pues, Navarro describió a Marc como “un chico muy responsable y trabajador”, debido a que sabe jugar en diferentes posiciones para así rendir mejor con los recursos necesarios en contextos exigentes.

¿Quién es Marc Santos?

Nacido el 9 de noviembre de 2010, Marc Santos llegó a las categorías inferiores del Levante desde la etapa prebenjamín. Conforme progresaba Santos en la cantera le permitió ir escalando en distintas categorías y contextos como:

Juvenil A en la División de Honor .

Entrenamientos del primer equipo.

Selección Valenciana Sub-14.

Selección de España Sub-16.

Marc Santos, internacional con la Selección de España Sub-16, disputa sus primeros minutos en LaLiga con el Levante UD. @LevanteUD

Pese al resultado adverso en el marcador, el estreno de Marc Santos queda grabado en la historia de La Liga española y el Levante.