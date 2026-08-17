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Lista final de México para el Mundial femenil sub 20, Polonia 2026

Dorival Bueno anunció a las 21 futbolistas que representarán a México durante el Mundial femenil sub 20 en Polonia 2026; el Tri es parte del Grupo A

Por: Bernardo Ferreira

El Tri Femenil de Doriva Bueno es conformado por 21 jugadoras para el Mundial sub 20 en Polonia.
El Tri Femenil de Doriva Bueno es conformado por 21 jugadoras para el Mundial sub 20 en Polonia.X: @Miseleccionfem

La Selección Mexicana confirmó su lista final para el Mundial femenino sub 20 a disputarse en Polonia a partir del sábado 5 de septiembre; el combinado nacional comparte el Grupo A junto con las anfitrionas, Argentina y Benín.

Un par de meses después de haberse consagrado como subcampeonas del Campeonato Femenino sub 20 de Concacaf, México anunció a sus 21 representantes para el certamen a celebrarse en Polonia.

Estas son las jugadoras que asistirán al llamado de Dorival Bueno:

Porteras

1. Valentina Murrieta / América.

2. Camila Vázquez / Atlas.

3. Mariángela Medina / UCLA.

Defensas

4. Michel Fong / Tijuana.

5. Mia Villalpando / Tigres.

6. Berenice Ibarra / Pachuca.

7. Alexa Martínez / Pachuca.

8. Ashlee Mora / UTEP Miners.

9. Natalia Muñoz / Tigres.

10. Arantza Segura / América.

11. Ana Lorena Torres / Atlante.

Mediocampistas

12. Abril Fragoso / Pachuca.

13. Monrique Montes / Rayadas.

14. María Inés González / Tigres.

15. Alexa Soto / América.

16. Yareli Valadez / Pachuca.

17. Alice Soto / Rayadas.

Delanteras

18. Jalen Chaney / Creighton University.

19. Deiry Ramírez / Tigres.

20. Noemí Villalobos / Atlas.

21. Montserrat Saldívar / América.

Partidos de México en el Mundial femenino sub 20

Estos son los compromisos que afrontará el Tri Femenil de Dorival Bueno en busca de su boleto a la siguiente ronda del Mundial femenino sub 20, compartiendo el Grupo A junto con las anfitrionas.

Cada uno de los partidos podrán sintonizarse a través de TUDN y Vix; en un inicio, no irán por TV Abierta:

México Vs Benín / sábado 5 de septiembre – 10:00 horas.

México Vs Polonia / martes 8 de septiembre – 10:00 horas.

México Vs Argentina / viernes 11 de septiembre – 10:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

BFG

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