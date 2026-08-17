Lista final de México para el Mundial femenil sub 20, Polonia 2026
Dorival Bueno anunció a las 21 futbolistas que representarán a México durante el Mundial femenil sub 20 en Polonia 2026; el Tri es parte del Grupo A
La Selección Mexicana confirmó su lista final para el Mundial femenino sub 20 a disputarse en Polonia a partir del sábado 5 de septiembre; el combinado nacional comparte el Grupo A junto con las anfitrionas, Argentina y Benín.
Un par de meses después de haberse consagrado como subcampeonas del Campeonato Femenino sub 20 de Concacaf, México anunció a sus 21 representantes para el certamen a celebrarse en Polonia.
Estas son las jugadoras que asistirán al llamado de Dorival Bueno:
Porteras
1. Valentina Murrieta / América.
2. Camila Vázquez / Atlas.
3. Mariángela Medina / UCLA.
Defensas
4. Michel Fong / Tijuana.
5. Mia Villalpando / Tigres.
6. Berenice Ibarra / Pachuca.
7. Alexa Martínez / Pachuca.
8. Ashlee Mora / UTEP Miners.
9. Natalia Muñoz / Tigres.
10. Arantza Segura / América.
11. Ana Lorena Torres / Atlante.
Mediocampistas
12. Abril Fragoso / Pachuca.
13. Monrique Montes / Rayadas.
14. María Inés González / Tigres.
15. Alexa Soto / América.
16. Yareli Valadez / Pachuca.
17. Alice Soto / Rayadas.
Delanteras
18. Jalen Chaney / Creighton University.
19. Deiry Ramírez / Tigres.
20. Noemí Villalobos / Atlas.
21. Montserrat Saldívar / América.
Partidos de México en el Mundial femenino sub 20
Estos son los compromisos que afrontará el Tri Femenil de Dorival Bueno en busca de su boleto a la siguiente ronda del Mundial femenino sub 20, compartiendo el Grupo A junto con las anfitrionas.
Cada uno de los partidos podrán sintonizarse a través de TUDN y Vix; en un inicio, no irán por TV Abierta:
México Vs Benín / sábado 5 de septiembre – 10:00 horas.
México Vs Polonia / martes 8 de septiembre – 10:00 horas.
México Vs Argentina / viernes 11 de septiembre – 10:00 horas.
* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.
BFG